El Villanovense respira de nuevo

Hablar ahora de resucitar sería recurrir al tópico, pero lo cierto es que así lo fue para el Villanovense, que completó su verdadero Domingo de Resurrección ganando después de un mes con pocas luces y muchas sombras. Pero el sol volvió a salir contra el Mensajero en forma de necesitada victoria en la que faltó seguramente mucho fútbol, pero no goles, que era lo verdaderamente importante para cortar la mala racha de los serones.

Era el calor necesario en una fría mañana que para la mayoría de villanovenses empezó con la Carrerita, procesión que no se quisieron perder jugadores como Ángel Pajuelo o Alberto Fuentes apenas dos horas antes del partido. Después, ambos fueron titulares en un once inicial con novedades como Bermu o Isra Cano, que salieron de inicio en detrimento de Luis Nicolás, que no entró en la convocatoria, y Benji, suplente en este domingo especial por otra razón más. Y es que, esta fecha tan señalada para los villanovenses se antojaba también como el escenario perfecto para el homenaje al capitán serón Ángel Pajuelo, que hace unas semanas cumplía 500 partidos con el club confirmando una vez más que es santo y seña del equipo de su localidad natal. La directiva le hizo entrega de una camiseta conmemorativa.

Pero pese a esa calurosa iniciativa, al partido le costó coger temperatura, con un Mensajero que apenas tuvo presencia en el área del Villanovense durante los primeros 45 minutos. Tampoco los de José González 'Gus', pese a la posesión del balón, se prodigaban mucho por la portería defendida por Jacobo. De hecho, hubo que esperar al minuto 26 para ver la primera ocasión de peligro para los locales, en las botas de Alberto Fuentes, tras un balón al que llegó con fe Adi para buscar a Bermu que asistía al andaluz, pero perdonó ante el meta canario y su disparo se marchó ligeramente desviado.

Se animó entonces el Villanovense, mientras el Mensajero seguía desaparecido, y Bermu volvió a inquietar la portería rival, en el 31, después de una acción individual de Adi, pero el remate de Bermu tampoco encontró portería tras un buen pase del delantero nigeriano. Cinco minutos después, de nuevo Bermu lo intentó en una falta que también quiso lanzar Alberto Fuentes, su disparo se marchó rozando la base del palo tras un inoportuno resbalón.

La insistencia tuvo su recompensa y, en el 37, Relu abrió la lata con un gran disparo desde la frontal que superó a Jacobo para poner el 1-0 en el marcador. La primera mitad terminó con otra ocasión para irse con una renta mayor al descanso, pero Adi no pudo culminar su mano a mano con Jacobo en el interior del área.

Del Mensajero, nada en la primera mitad, pero tampoco en la segunda, para un equipo que este domingo prácticamente dijo adiós a sus ya pocas opciones de salvación.

Villanovense: Lázaro; Samu Hurtado, Manolo Ortiz, Carlos Cano, Javi Sánchez (Guille Campos, min. 68), Relu, Pajuelo, Alberto Fuentes (Cantarero, min. 82), Bermu (Mario González, min. 74), Isra Cano (Aday, min. 68) y Adi (Sillero, min. 74). 3 - 1 Mensajero: Jacobo; Óscar (Ramírez, min. 75), Abreu, Morillo (Juanda, min. 75), Maslick (Toty, min. 60) , Ruymán (Toboso, min. 28), Misffut, Hernán, Alejandro (Vianney, min. 60), Tana y Borjas. Goles: 1-0: Relu, min. 37; 2-0: Isra Cano, min. 63; 2-1: Borjas, min. 68; 3-1 Mario, min. 78.

Árbitro: Jorge Álvarez Dorado (andaluz). Amonestó a los locales Relu y Manolo Ortiz y a los visitantes Hernán y Borjas.

Incidencias: Unos 600 espectadores en el Municipal Villanovense. Antes del partido, se homenajeó a Pajuelo por sus 500 partidos en el club.

Un segundo acto que comenzó como había finalizado el primero, con una ocasión para Adi, que disparó alto en otro envite frente al portero canario. En el 57, el nigeriano se volvió a topar con Jacobo en su búsqueda del 2-0 que diera tranquilidad a los de Gus. También se prodigó en ataque, dos minutos después, un Manolo Ortiz que probó suerte con un potente disparo que no encontró portería.

Pasada la hora de juego, no perdonó Isra Cano que, esta vez sí, ponía tierra de por medio aprovechando un centro de Samu Hurtado desde la derecha para batir a Jacobo (2-0).

Pero poco duró la tranquilidad en la casa del Villanovense y, apenas cinco minutos después, Borjas recortaba distancias después de una mala acción defensiva de los serones, que no acertaron a despejar tras una buena manopla de Lázaro (2-1).

Ese tanto parecía inquietar a los serones que, pese a la inactividad ofensiva del Mensajero, veían peligrar el triunfo a veinte minutos para el final. Los primeros cambios de Gus llegaron entonces por partida doble. Primero entraron Guille Campos y Aday; después Gus introdujo algunos ajustes con Mario González y Sillero ya para el último cuarto de hora. Cinco minutos después, era Mario el que precisamente aparecía para volver a poner calma en el marcador con una pelota que entró llorando y que terminó de hundir al Mensajero para el tramo final (3-1).

De nuevo con esa ventaja más amplia en el marcador, el técnico serón cambió el plan inicial para la entrada de Benji y optó por dar minutos a Cantarero, que entró en lugar de Alberto Fuentes.

No fue una resurrección, porque el Villanovense no ha llegado a estar muerto, pero sí fue oxígeno para un equipo al que empezaba a faltarle el aire acercándose al descenso.

Gus: «Es la victoria más importante de la temporada en casa» «Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí y hoy daban igual las formas y el cómo». Lo dejaba claro José González 'Gus' en sala de prensa tras la victoria contra el Mensajero, que cortaba una mala racha de un mes sin ganar. «Era vital ganar el partido y estoy contento porque no es una victoria normal, es una victoria de equipo, de club y lo necesitábamos todos», afirmaba el técnico del Villanovense, que reconocía que había sido una semana difícil en lo anímico y en lo deportivo tras la derrota contra el Getafe B. La mala dinámica ha acercado a los serones al descenso, pero este triunfo es un nuevo balón de oxígeno. «Llevamos todo el año en la zona baja-media y sabemos que en cualquier momento te puedes caer y hoy era un día para podernos caer», señaló antes de afirmar que «es la victoria más importante de nuestra temporada aquí en casa».