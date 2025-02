El Villanovense reconduce su rumbo en Antequera

El Villanovense volvió a reencontrarse con la victoria tres jornadas después para seguir en los puestos de promoción de ascenso. Los pupilos de Josip Visnjic ... hicieron gala de su efectividad en ataque y su solidez en la retaguardia para sorprender a un Antequera que lo intentó hasta el final. Tapia, en el minuto 17, anotó el único tanto del encuentro al transformar un penalti por mano de Juanjo.

ANTEQUERA 0 - 1 VILLANOVENSE Antequera: Iván Moreno; Juanjo, Orozco, David Humanes, Javi López; Michael (Juanma, min. 69), Mensah, Nacho Pais (Narbona, min. 78), Sergio García; Iván Aguilar (Svajunas, min. 88) y Luismi (Ale Llamas, min. 78).

Villanovense: De la Calzada; Samu Hurtado (Cortijo, min. 46), Moi, Adri Escudero, Tapia; Fran Viñuela (Javi Sánchez, min. 87), Pajuelo, Lolo Garrido (Hinojosa, min. 91), Isra (Roger, min. 46); Sillero y Seth (Rivera, min. 69).

Gol: 0-1: Tapia, de penalti, min. 17.

Árbitro: García Aceña (valenciano). Amonestó a Juanjo, Orozco y Javi López por los locales y a Samu Hurtado, Seth, Lolo Garrido y Rivera en el Villanovense.

Incidencias: Nuevo El Maulí, 300 espectadores.

El cuadro serón comenzó el choque a merced de un Antequera necesitado de victorias. En el Nuevo el Maulí, los pupilos de Nacho Pérez salieron más enchufados buscando por el carril diestro generar problemas a Tapia. Iván Aguilar recogió un balón profundo de Juanjo y, ante Iván Moreno, envió el esférico al lateral de la red en la primera tentativa. El equipo visitante no se amilanó. Sillero, en una jugada personal, envió el balón alto. Poco a poco, el Villanovense le cogió el tono al encuentro y fue superior a su rival.

A la salida de un córner, Tapia encontró la cabeza de Moi en el corazón del área. El testarazo del central impactó en la mano de Juanjo y el colegiado pitó penalti. Tapia, encargado de la ejecución, engañó a Iván Moreno, que se venció a la izquierda, y anotó por el centro. Con el resultado a favor, el equipo visitante replegó filas y esperó a hacer daño al contragolpe.

Sillero envió fuera un servicio de Fran Viñuela por el costado derecho. La réplica llegó en las botas de un omnipresente Mensah, que chutó desde el vértice del área a las manos de De la Calzada. En las postrimerías del primer tiempo Seth no acertó con un remate acrobático que se marchó ligeramente desviado.

Fútbol más directo

En el segundo tiempo el choque se animó. En el minuto 50, Fran Viñuela encontró en el área a Sillero que, a la media vuelta, obligó a intervenir en dos tiempos a Iván Moreno. Josip Visnjic optó por un fútbol más directo y buscó la velocidad de Seth a la espalda de los defensas.

El ariete canario se deshizo de su marcador pero volvió a errar en la definición. Así, el conjunto serón dio un paso atrás y otorgó la manija del encuentro a su oponente, que se sintió mucho más cómodo. Sin embargo, Sillero pudo sentenciar. El delantero sevillano se inventó un remate desde el balcón del área y obligó a volar a un Ivan Moreno que sacó una mano prodigiosa. No obstante, el conjunto antequerano pudo igualar. Nacho Pais desde 30 metros no acertó con un remate que lamió la cepa del poste. La respuesta llegó con una gran cabalgada de Lolo Garrido, que no acertó en la definición.

En los instantes finales del encuentro, cualquiera pudo marcar. Javi López se deshizo de varios rivales y tras aproximarse a las inmediaciones del área custodiada por De la Calzada remató contra la espalda de David Humanes cuando el cuero se colaba en la portería.

Tan solo un minuto después, Cortijo encontró a Rivera en ataque. Con espacios, el ariete gallego sirvió a la carrera de Lolo Garrido que no fue quien de resolver ante el guardameta del Antequera. El Villanovense apenas concedió oportunidades en el tiempo extra en el que su rival buscó hacer daño con balones aéreos sobre el área. Con la victoria, el equipo serón se afianza en los puestos de promoción de ascenso.