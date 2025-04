El Villanovense quiere volver a mirar hacia arriba

Dos semanas de parón parecen haber sido suficientes para que el Villanovense olvide su último tropiezo serio, la abultada derrota contra el Atlético de Madrid ... B. Pero será el Estepona el que esta tarde ponga a prueba si realmente los serones han pasado página y vuelven a la senda de la victoria, pero también a la que quieren encontrar en la clasificación.

«Es un partido que esperamos con muchas ganas después del parón y con el buen recuerdo del último partido en casa con una victoria muy trabajada y sufrida, pero muy importante», argumentaba Manolo Cano, técnico del Villanovense, en una previa en la que prefería no recordar el duelo contra el filial colchonero. «La victoria contra el Adarve nos permitió mirar la clasificación hacia arriba y volvemos a tener esa posibilidad en un partido en casa y con nuestra gente para engancharnos a esa pelea de arriba que es donde queremos estar».

Los días extras para descansar han servido para dejar atrás algunas molestias en los jugadores y no se esperan bajas en el Villanovense, al margen de la del lesionado Óscar Muñoz. En lo colectivo, Cano asegura que llegan «con ganas y cada vez con más seguridad en lo que se hace sin dejarse influir por un mal partido o un mal resultado puntual». No se esperan grandes cambios en el once inicial respecto al duelo contra el Atleti B.

En el lado visitante, el cuadro andaluz llega con varias ausencias por lesión, pese a un parón algo más largo de lo habitual, pues lleva 20 días sin competir tras la suspensión de su último encuentro contra el Atlético Paso en la jornada 10 al cancelarse el vuelo que debía trasladar al conjunto canario a la península.

El técnico rival, Iván Ruiz, destaca del Villanovense su buena labor en defensa, pero también la acumulación de hombres arriba, «es un equipo con buenos futbolistas, bien entrenado y un rival que creo que nos va a poner en problemas».

Por otra parte, al igual que Cano, también quiere empezar a mirar hacia arriba cuanto antes, «dentro de cuatro o cinco partidos empezará a quedar claro por lo que se va a competir y es importante llegar a finales de diciembre con posibilidades de estar entre los seis o siete primeros».