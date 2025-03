El Villanovense quiere volver a hacerse fuerte en la parte noble

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 3 de abril 2022, 09:38 Comenta Compartir

Siete partidos para aferrarse a las cinco primeras plazas, es el recorrido que espera completar el Villanovense y que arranca hoy contra un San Roque de Lepe que, de ganar, también se metería en esa misma pelea por la zona alta. Quintos son los serones, con 42 puntos y empatados con el Montijo, séptimos llegan los onubenses con 38 puntos que les animan a mirar más hacia arriba que hacia abajo.

«Damos atención al rival, lo analizamos. he visto un buen equipo, con buenos jugadores», comentaba en la previa Josip Visjnic que buscará su primera victoria en el municipal villanovense después del triunfo fuera de casa ante el Antequera la pasada semana: «Una victoria fuera o en casa es buena noticia, te da un poco de tranquilidad entre comillas porque sabemos lo que tenemos entre manos, nos hemos metido dentro del playoff e intentaremos durante estas próximas semanas no salir de ahí».

Para este partido, a priori, Visjnic contará con todos sus efectivos y podría repetir el once del pasado domingo, aunque mantiene algunas dudas por las molestias que arrastran algunos jugadores. En el San Roque se perderá el partido Robles por sanción.

«Creo que el partido va a ser duro para los dos y esperamos ganar, pero el San Roque es un buen equipo y sobre todo tiene cuatro o cinco jugadores bastante importantes», añadía el preparador serbio, contento por el trabajo del equipo durante esta semana. «Todo el equipo está predispuesto y con la máxima concentración, sobre todo después de una victoria, el ánimo está mejor que la semana anterior».

En cualquier caso, el Villanovense llega a este partido espoleado por ese último triunfo que para Visjnic supone «un plus para todo: ánimo, trabajo, concentración y ganas para los próximos partidos».

Preguntado sobre la importancia del golaveraje en este tramo final, el entrenador del Villanovense apunta que «el primer objetivo es ganar, luego durante el partido ya veremos, pero en este momento no pienso en esas cosas». A lo que sí da importancia es a una calculadora en la que no quiere ver ceros, «es importante sumar porque no vamos a ganar todos los partidos, pero los equipos contrarios tampoco. El que menos falle estará arriba, por eso es muy importante no perder en estos siete partidos».