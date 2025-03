El Villanovense quiere retomarlo donde lo dejó en 2021

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 9 de enero 2022, 10:40 Comenta Compartir

Seguir 2022 como terminó 2021, es el objetivo del Villanovense para su primer partido del año que será esta mañana contra el Panadería Pulido, colista del grupo. Los serones lograron sumar en el último encuentro de 2021 su quinta jornada consecutiva sin perder con el empate frente al filial de Las Palmas y buscarán un triunfo en casa que les haga mantener esa buena racha.

«El equipo está ilusionado», aseguraba en la previa Juanma Pavón, entrenador del Villanovense, «no nos podemos fiar, ellos van a venir con toda la intención de sacar algo positivo. Si nosotros salimos al campo bien y enchufados, tendremos muchísimas posibilidades de ganar».

Habrá con seguridad cambios en el once inicial debido a la salida de Espín y la recaída de Javi Sánchez, lo que trastoca los habituales planes en defensa del técnico onubense que podría hacer debutar al recién llegado Cortijo en el centro de la zaga. Por lo demás, se esperan pocas modificaciones respecto al once dispuesto en Las Palmas.

Sobre su rival, Pavón señala los despistes como su principal debilidad, aunque cree que cambiarán la mentalidad en este inicio de año. «Comienza esta segunda etapa, se han reforzado y entiendo que estarán muy ilusionados; poniéndome en su lugar, ellos ven posible la salvación y van a venir aquí a sacar los tres puntos», concluye sobre el cuadro canario.

Desde el archipiélago canario, Juan Carlos Socorro valora positivamente el parón navideño. «Hasta que no llegue el domingo no sabemos si nos vino bien o mal, pero seguramente nos vino bien porque la dinámica no era buena y todos estábamos deseando un paréntesis en esta primera vuelta», explica el entrenador del Panadería Pulido.

Socorro cree que el Villanovense es «como bloque uno de los mejores equipos de la categoría». Además, cree que el conjunto serón es muy difícil de batir en su campo, «un equipo muy sólido y que seguramente tendrá sus aspiraciones en esta segunda vuelta de jugar promoción de ascenso, un equipo muy ordenado y que lleva jugando casi toda la primera vuelta con los mismos futbolistas». Solo uno de los dos podrá empezar el año con buen pie.