El Villanovense quiere prolongar su felicidad

Seis jornadas sin perder lleva el Villanovense, cinco suma el Leganés B. Hoy se ven las caras y, sin embargo, las dinámicas tienen a uno y otro equipo en posiciones bien distintas de la tabla. Para los serones será su primera semana defendiendo la posición de liguilla de ascenso, para el filial pepinero es una jornada más en su pelea por alejarse de puestos de descenso.

No obstante, en esas semanas sin perder, hay matices. El Villanovense ha celebrado cuatro victorias y dos empates, mientras que el Leganés B dos triunfos y tres empates.

La última victoria metió el pasado domingo a los de José González 'Gus' en la zona noble, pero el técnico serón rechaza que su objetivo sea defender esa plaza. «Luchar por lo bonito no es estar metido entre los cuatro primeros faltando casi una segunda vuelta completa; luchar por lo bonito es estar a un partido faltando tres o cuatro jornadas», argumenta un entrenador que aún no conoce la derrota desde que se sentó en el banquillo hace seis jornadas.

«Sabemos que las derrotas van a llegar y es que forman parte del juego», reconoce Gus, «pero lo que me gusta es la sensación que a mí me transmite el equipo». Por eso, insiste, el objetivo es el mismo que a principio de temporada. «No se pueden cambiar a mitad de temporada independientemente de cómo vaya el equipo, aquí siempre la idea que se ha dicho es luchar por lo bonito, intentar no pasar apuros en la categoría», dice el técnico de los serones que pretenden llegar cuanto antes a la cifra de 40 o 42 puntos en los que estiman la salvación. «A partir de ahí, vamos a tirar hacia adelante y ver hasta dónde podemos llegar, pero no ponerse estas obligaciones después de habernos metido una vez de veinte jornadas», concluía en la previa sobre esta cuestión.

Entre 8 y 10 puntos necesita por tanto el Villanovense para plantearse ir un paso más allá. Y tres de esos puntos se los quiere traer de su visita a Butarque, pero Gus no lo ve fácil. «Ahora mismo no se puede medir a los rivales por la clasificación», dice sobre un Leganés que coquetea con el descenso; «este equipo viene de menos a más y creo que al final tendrá su premio de poder salvar la categoría, me da la sensación de que es un equipo que sabe totalmente a lo que juega, le están saliendo las cosas y están con confianza», afirma del filial del Leganés que viene de empatar en inferioridad numérica contra la Gimnástica Segoviana (2-2).

Todavía sin el lesionado Andi Bogdan, que no juega desde el pasado mes de octubre, Gus podrá contar con el resto de jugadores, aunque reconoce que algunos llegan con molestias, «pero independientemente de quien juegue lo que tengo claro es que sacaremos un equipo competitivo que estará al nivel de poder ganar el partido». Se espera en cualquier caso el regreso de Samu Hurtado y Javi Sánchez, ausentes por sanción el pasado domingo. Ambos podrían volver a la línea defensiva en detrimento de Benji y Escudero.