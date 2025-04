El Villanovense quiere su mejor versión en casa

Caer está permitido, levantarse es obligatorio. Esa frase, ya casi un manido tópico, se convierte en una realidad para el Villanovense después de su derrota ... contra el Numancia. Se puede aceptar un tropiezo, que llegó después de tres victorias consecutivas, pero no sería aceptable sufrir un segundo traspiés. «Totalmente», responde sin dudar José González 'Gus' en la previa del duelo que este domingo les enfrenta al Navalcarnero.

El técnico serón dice que no mira más de un minuto la clasificación que, tras venirse de vacío de Soria, les mantiene esta semana en la octava posición. El descenso a siete puntos, el ascenso a cinco. Las cifras siguen invitando al optimismo exterior, pero dentro es diferente. «Ahora no vale de nada la clasificación ni nada de lo que has hecho antes, al final, te enfrentas a un rival tan necesitado de puntos como tú», argumenta sobre esa cautela, «quedan 27 puntos por jugar, que eso es una barbaridad». Eso sí, una victoria este domingo, reconoce, sería dar un nuevo paso muy importante.

Delante estará el Navalcarnero, uno de esos equipo que, a principio de temporada, nadie imaginaba en descenso a falta de nueve jornadas. Eso sí, sus números en los últimos partidos invitan también a ser optimistas en el cuadro visitante, con sólo una derrota en las últimas siete jornadas. De hecho, vienen de empatar contra el Badajoz (0-0). «Han mejorado muchísimo la faceta defensiva y la faceta ofensiva», explica Gus sobre la evolución del rival tras el cambio de entrenador, «tienen mucha calidad arriba y mucho dinamismo, además, les gusta tener el balón».

Para contrarrestar estas virtudes, el entrenador del Villanovense pide a los suyos, sobre todo, mucha concentración durante los más de 90 minutos de juego.

Vuelve Manolo Ortiz

En el lado visitante, no estará el veterano central David Uña, sancionado con dos partidos. Mientras que, para este partido, Gus recupera a Manolo Ortiz, tras cumplir el pasado domingo sanción por acumulación de tarjetas. El joven defensa, un habitual para Gus, apunta de nuevo a la titularidad este domingo en un once que, de nuevo, podría sufrir más cambios respecto a la derrota en Soria pues son varias las semanas en las que, a excepción del guardameta Álex Lázaro, son pocos los jugadores que han repetido titularidad.

A falta de nueve jornadas para el final, el entrenador serón no esconde que ahora la sensación es que cada victoria vale más que tres puntos. «Es la hora de la verdad, van a ser partidos muy disputados y más este en el que los dos equipos nos jugamos muchísimo, es de los partidos más importantes de los que quedan», advierte.

Para los serones supone además la oportunidad de arreglar unos números en casa que no están siendo todo lo buenos que les gustaría. «Ya tenemos experiencias de que aquí nosotros en casa tenemos que ser más fuertes de lo que hemos hecho de aquí hacia atrás», reconoce el técnico después de cosechar seis triunfos y dos empates, frente a cinco derrotas, en el Municipal Villanovense.