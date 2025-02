RAÚL PEÑA VILLANUEVA. Domingo, 25 de septiembre 2022, 09:03 Comenta Compartir

El Villanovense quiere instalarse en la regularidad para poder optar a la zona alta de la tabla y eso solo se consigue con una victoria ante el Leganés B. El conjunto serón consiguió la primera victoria de la temporada la pasada jornada ante el Atlético Paso y ahora quiere refrendar esos tres primeros puntos con un nuevo triunfo que eleve sus aspiraciones tras comenzar la liga con dos derrotas.

En el segundo choque como local el equipo villanovense quire olvidar su estreno liguero en casa con la derrota ante el Melilla, en el tramo final de partido, y darle una alegría a su afición en el encuentro que cierra la jornada. Manolo Cano solo va a tener dos bajas ante el Leganés B. Por un lado, Adri Escudero cumple su último partido de sanción, mientras que Dan Ojoj está en el tramo final de su recuperación, pero no llegará para jugar ante el filial pepinero.

Por lo demás, Manolo Cano podría calcar prácticamente el 'once' inicial que jugó ante el Atlético Paso, con el goleador Sillero acompañando a Higor Rocha y Guille Perero en la punta de lanza junto a Ohemeng.

Pese a que el Villanovense llega de ganar su primer partido, Manolo Cano no quiere centrarse en lo que su equipo ya ha hecho de aquí para atrás, sino que prefiere centrarse únicamente en el Leganés B y en la forma de vencer a un equipo que aún no sabe lo que es ganar y que solo suma un punto.

Cano no quiere que haya relajación en su equipo y espera que le regalen a la afición una victoria para acercarse a los puestos de arriba y alejarse de los de abajo. «En el fútbol las alegrías y las penas deben durar 24 horas. Si te pasas una semana entera lamentándote de lo que pasó estás cerca de volver a perder y si la pasas celebrando estás cerca de no volver a ganar. El fútbol es trabajar siempre a tope para ganar el próximo partido, y eso es lo que nos preocupa», sentenció Manolo Cano en la previa del choque.

El Villanovense tomó la senda de la victoria a la tercera semana de competición y ahora no quiere dejarla. El Leganés B tratará de impedir que el conjunto serón empieza a coger vuelo, pero se encontrará como rival a un equipo con individualidades suficientes para resolver un encuentro. Si el grupo trabaja en la misma dirección, las victorias para los de Manolo Cano no pueden hacerse de rogar. La primera parada del ascenso en la tabla para el Villanovense está en casa y Manolo Cano lo sabe. Por eso no quiere pensar más allá. Por eso solo piensa en la victoria.