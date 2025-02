El Villanovense perdona y lo paga

Gus: «Nos ha podido el ímpetu de querer ganar a toda costa»

«Creo que al equipo no se le puede pedir más predisposición y ganas», valoraba José González 'Gus' al termino de un partido en el que valoró las ocasiones que tuvieron para adelantarse, «pero nos ha podido el ímpetu de querer ganar el partido a toda costa; hay que tener esa madurez y tranquilidad cuando se ponen las cosas en contra». El técnico serón lamentaba también las acciones en las que pudieron empatar el partido, «pero esto no va de merecimientos, ellos han estado más acertados que nosotros en las dos áreas». Sin embargo, Gus cree que los suyos hicieron todo para poder ganar, «creo que la única manera es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo; si el fútbol es justo, al final te lo va a dar». Además, también hizo referencia a David Agudo, que se marchó sustituido criticado por parte de algunos aficionados: «Ha tenido mala suerte, pero no se le puede exigir más, hace un desgaste tremendo para el equipo. ¿No está teniendo fortuna de cara al gol? Pues habrá que animarle porque David ha marcado goles toda su vida».