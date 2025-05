El Villanovense, a por la penúltima alegría en casa hacia la salvación

Cuatro puntos por encima del descenso y cuatro partidos para el final, esto es, 12 puntos en juego. La partida está a punto de terminar, ... pero el Villanovense aún tiene muchas bazas por jugar. Soñar con el playoff de ascenso, a 7 puntos, es casi una utopía; no lo es tanto entrar en la terna de la próxima edición de la Copa del Rey. Pero lo primero, lo más importante, es lograr la permanencia y eso pasa, en parte, por ganar este domingo al Unión Adarve y volver a acomodar un colchón de puntos que permita a los serones dormir tranquilos.

«Estamos los dos equipos en una zona difícil, pero como todos; nos estamos jugando ya muchísimo y la tensión crece cada semana», reconocía en la previa José González 'Gus', «nosotros tenemos que pensar en hacer un buen partido, llevar a fuego el plan que hemos trabajado durante la semana y a ver si somos capaces de sacar el partido adelante.

Delante estará un Adarve que, con dos puntos más que los serones, puede alcanzar con un triunfo esos 45 puntos que siempre habían sido una forma de medir la salvación. Pero más allá de esa cifra, al técnico serón le preocupan los 40 goles a favor que tiene el conjunto madrileño. «Tiene gente arriba que marca la diferencia como Álvaro Sánchez, Fer Harta o Albur que entre los tres llevan 25 goles; eso es una barbaridad en esta categoría», argumenta Gus que añade que el rival controla también las acciones a balón parado y las transiciones, «es un equipo que me gusta mucho, es el único equipo imbatido en su campo y eso dice mucho de ellos». Eso sí, entre tanta cifra positiva destaca también una negativa: el Adarve lleva los mismos cuarenta goles en contra.

Será además el penúltimo partido en casa del Villanovense en una temporada en la que el factor local no ha ayudado en exceso. «Contra el Mensajero era un partido muy parecido a este por la importancia que tiene», recuerda Gus sobre el último triunfo en el Municipal Villanovense, «ahora creo que hemos vuelto a encontrar estabilidad, pero esto sigue, no te garantiza nada lo que has hecho de aquí para atrás». Por eso, entiende, es el partido «más importante que nos queda de aquí al final de temporada».

En estas semanas, las variantes en el once están siendo habituales, por lo que prácticamente sólo se puede contar con la presencia de Lázaro en portería y diez más.