El Villanovense patina ante el Talavera

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Domingo, 14 de enero 2024, 21:41 Comenta Compartir

El Villanovense empezó la segunda vuelta como la primera, con una derrota contra el Talavera en un partido en el que, quizás, no mereció irse de vacío. No hizo prácticamente nada para perder, pero tampoco lo suficiente para ganar y pagó caro uno de los ... pocos errores defensivos de la segunda mitad que no desaprovechó Szymanowski.

Un partido en el que los serones volvieron a mostrar sus carencias numéricas en la plantilla por lo que José González 'Gus' tuvo que recurrir de nuevo al juvenil de La Cruz Villanovense para completar la convocatoria, esta vez, con la presencia de Choco y Viti en el banquillo. Una de las principales novedades en el once fue la de Carlos Cano para acompañar a Guille Campos en el centro de la defensa unos días después de confirmarse la salida de Ángel Gómez. Pero también destacó el cambio de dibujo de Gus sin un '9' puro, con Sillero lesionado y David Agudo de inicio en el banquillo. Durante la primera mitad, el Villanovense fue capaz de maniatar al Talavera, pero no aprovechó sus llegadas al área rival. En el 9, la tuvo Isra Cano con una peligrosa internada que no logró culminar con un disparo para inquietar a Biel Ribas. Fue el claro ejemplo de lo que fue el juego de los serones en los primeros 45 en los que apenas lograron concretar ocasiones claras. El Talavera, por su parte, tuvo su oportunidad para adelantarse en el marcador poco antes de la media hora de partido, pero se topó con una gran acción de Álex Lázaro para taponar tras una gran estirada para evitar el gol de Szymanowski. El cuadro visitante, que se vio condicionado por las lesiones durante el partido, se vio obligado a introducir su primer cambio tras la lesión de Dani Ramos entrando en su lugar, en el 32, Carlos Daniel. Dos minutos después, Alberto Fuentes marraba una nueva llegada con peligro en el interior del área y el partido se marchaba al descanso con el 0-0 inicial. Tras el descanso, fue de nuevo el Villanovense el primero en contar con una llegada con cierto peligro, esta vez, tras una buena conducción de Isra Cano que terminó sin consecuencias. Pasada la hora de juego, el Talavera volvió a sufrir un nuevo contratiempo con la lesión de su guardameta Biel Ribas que tuvo que ser atendido durante varios minutos y fue finalmente sustituido por Álex Fernández tras insistentes gestos de dolor de su compañero aquejado del tobillo después de un mal gesto en una acción ante David Agudo. El portero visitante se marchó ovacionado por la grada del Municipal Villanovense. VILLANOVENSE Lázaro; Samu Hurtado, Guille Campos (Javi Sánchez, min. 90), Carlos Cano, Manolo Ortiz, Benji, Relu, Mario González (Pajuelo, min. 90), Isra Cano, Bermu (David Agudo, min. 62) y Alberto Fuentes. 0 - 1 TALAVERA Ribas (Álex Fernández, min. 68); Javi Fontán, Dani Ramos (Carlos Daniel, min. 32), Javi Rey, Rementería, Abeledo, Edu (Tassembedo, min. 62), Marín Lapeña (Pipo, min.62), Morante, Connor y Szymanowski. GOL 0-1: Szymanowski, min. 74.

ÁRBITRO Javier Sánchez Carreras (andaluz). Amonestó a los locales Isra Cano, Javi Sánchez y Guille Campos y al visitante Rementería. Expulsó en el 92 a Abeledo.

INCIDENCIAS Unos 800 espectadores en el Municipal Villanovense. El delantero de Lobón fue el primer cambio de Gus en busca del gol de la victoria que, sin embargo, llegó en el minuto 74 para el conjunto talaverano. Szymanowski puso un balón picado inalcanzable para Álex Lázaro que se vio sorprendido por la acción del atacante visitante tras un inoportuno resbalón de Carlos Cano que no desaprovechó el argentino. A partir de ese momento, el Villanovense fue incapaz de inquietar con claridad la portería del joven portero visitante que jugaba su segundo partido esta temporada. Con poco donde elegir en el banquillo, Gus dio entrada a Javi Sánchez y Pajuelo ya casi en el tiempo añadido. Agotó las ventanas, pero realizó únicamente tres cambios pues las únicas alternativas eran ya los dos juveniles convocados. Así, el central de Entrerríos terminó volcado al ataque acompañando prácticamente a David Agudo para tratar de cazar algún balón en el tramo final. La última ocasión fue una acción a balón parado, que provocó la expulsión por doble amarilla de Abeledo y la posibilidad de colgar un balón al área para lo que subió también Álex Lázaro, pero no llegó el empate para un Villanovense que el próximo domingo visita al Cacereño, ambos con el objetivo de cambiar el rumbo en la segunda vuelta. José González, 'Gus': «Ya no valen merecimientos, aquí valen los tres puntos» «Aquí ya no valen merecimientos, aquí valen los tres puntos», respondía José González 'Gus' sobre si su equipo había merecido perder. «Tenemos una idea de juego bastante clara y creo que cuando la ejecutamos bien, cualquier equipo sufre y hoy ha sido el caso, pero al final lo que valen son los goles», lamentaba el técnico tras la derrota. «No hemos tenido la fortuna de cara a gol y un error, aunque creo que es más bien un acierto rival, nos ha hecho perder el partido», analizaba sobre la jugada de Carlos Cano frente a Szymanowski. Preguntado sobre la falta de efectivos, se mostró «orgulloso de todos los chavales porque están haciendo un gran esfuerzo».

