El Villanovense, obligado a crecer en casa

Recibir a un filial suele ser siempre un arma de doble filo. Sus plantillas están por lo general pobladas de futbolistas llamados a llegar a ... la élite, aunque no todos lo consigan, y sus partidos suelen ser un vaivén típico de un equipo enfocado a la formación. Así, es habitual escuchar que son capaces de lo mejor y de lo peor. Esta segunda cara es la que espera encontrar el Villanovense, que este domingo recibe al único filial del grupo, el del Getafe.

«Tienen bastante potencial», advierte José González 'Gus' sobre un rival ante el que esperan encontrar una regularidad en casa que falta hasta la fecha. Una única victoria, dos empates y dos derrotas son los resultados cosechados por los serones en su feudo, números que han de mejorar. «Hay que estar tranquilos, estamos haciendo las cosas bien», argumenta el técnico serón, que entiende que se deben analizar los partidos, «ver cómo está el vestuario y, a partir de ahí, seguir en la misma línea de trabajo».

Todo después de una semana de recuperación física, pero también anímica, tras la derrota contra el Badajoz que llegó, eso sí, después de una victoria balsámica contra el Navalcarnero y la gran noche copera eliminando al Ibiza. «El aspecto psicológico se trabaja todas las semanas más allá de los resultados», afirma Gus, que incide en que su plantel está formado por «jugadores jóvenes que todavía no tienen esa madurez y experiencia de muchos años, por lo que hay que hablar con ellos constantemente; creo que la gestión del grupo es bastante importante dentro de un vestuario». En ese sentido, cabe recordar que solo cuatro jugadores serones tienen más de 30 años.

Villanovense Lázaro; Benji, Guille Campos, Javi Sánchez, Manolo Ortiz, Relu, Mario González, Isra Cano, Bermu, Alberto Fuentes y Sillero. - Getafe B osele; Álex, Gismero, Nabil, Alex García, Facu, Conesa, Rafa Diz, Santi, Marcos Denia y Keita. Árbitro: Ignacio de Santisteban Adame (andaluz).

Estadio y hora: Municipal Villanovense, 12.00.

El crecimiento se va notando en estas diez primeras jornadas en las que no hay prácticamente un once ideal para Gus. A excepción de Álex Lázaro, el único que ha sido titular en los diez partidos ha sido Mario González, indiscutible en la medular y jugando al igual que Lázaro absolutamente todo. Guille Campos no suele faltar en la zaga, estando en el once en nueve de los diez encuentros, pero en las demás líneas suele haber baile de nombres cada jornada, también debido a lesiones y sanciones.

Es difícil intuir quiénes acompañarán esta semana a Lázaro y Mario González para medirse al filial del equipo de José Bordalás, que tendrá las bajas por sanción del delantero Carbonell, que lo había jugado hasta ahora prácticamente todo, y del centrocampista John. «Tienen varios jugadores alternando con el primer equipo e incluso debutando», destaca Gus sobre un filial diferente, «no tiene esa media de edad de 19-20 años; son jugadores en su mayoría de entre 23 y 25 años». Por ello, imagina este domingo «un partido muy duro, muy físico y tendremos que estar a nuestro mejor nivel para sacar la victoria».