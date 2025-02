El Villanovense es otro desde la noche del Córdoba

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 14 de diciembre 2021, 07:53 Comenta Compartir

«No molestar, estamos soñando». Ese podría ser el cartel a la entrada del Municipal Villanovense después de cuatro jornadas en las que el conjunto serón solo sabe ganar. La victoria frente al Córdoba puede ser una de las claves; ya entonces Álvaro Clausí reconocía tras ese partido que ese triunfo les hacía creer que podían «ganar a cualquiera». Un acto de fe que, de momento, se prolonga ya durante cuatro jornadas con victorias también en su tridente de derbis frente a Cacereño, Montijo y Mérida.

«Somos realistas, sabemos que va a ser difícil mantenernos en la zona alta, pero de momento estamos ahí y seguiremos luchando para poder conseguir, que sé que es difícil, meternos entre los cinco primeros», arengaba aunque con cautela Juanma Pavón después de ese cuarto triunfo contra el Mérida. «Un derbi que para nosotros es un partido esencial y ganarlo, no solo por los tres puntos, conlleva un éxtasis superior».

El entrenador del Villanovense también valoró la actuación de Seth después de que su estreno como goleador sirviera para dar ese triunfo en el derbi. «Es fundamental para él. Nosotros lo que hacemos es animarlo porque hace un trabajo espléndido, si nos vamos al día del Córdoba, hace un partidazo y asistencia, pero no mete gol y en el delantero al final solo se mira el gol, pero creo que hace un trabajo extraordinario», afirmaba sobre el atacante.

Al mismo tiempo, también valoraba a sus compañeros en esa posición más adelantada, Sillero y Rivera, «que son los primeros defensores y ofensivamente son los primeros que provocan esa segunda jugada para que se aprovechen Óscar, Viñuela, Álvaro... En definitiva, contento con toda la plantilla».

En este caso, Seth se lo cocinó y Seth se lo comió. El delantero grancanario provocó el córner en el que aprovechó un fallo de Javi Montoya para hacer su primer tanto. «El gol fue de suerte, pero a raíz de ahí no dejamos que el Mérida sacase sus armas», reconocía tras una diana que se ha resistido, algo que no le bajaba los ánimos: «Mientras el equipo gane, da igual quién marque; no estoy preocupado porque soy un jugador que me divierto jugando, no me hace falta un gol para sentirme contento, sino una buena actuación en el partido».

Bagaje positivo

Sobre el bagaje del equipo a falta de un encuentro para el parón navideño, Seth resumía el sentir del vestuario: «Satisfecho no, perfecto. Estamos gritando como locos, llevamos cuatro jornadas así y espero que esto siga igual, no queremos estar con la cabeza gacha». Y es que el Villanovense es otro desde aquella noche ya mágica contra el Córdoba cuando se tiraba del ya manido punto de inflexión que, esta vez, sí se dio.