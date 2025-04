El Villanovense se lleva un zarpazo

Estrella Domeque Domingo, 23 de enero 2022, 21:53 Comenta Compartir

Dicen que en Madrid es difícil toparse con un ex, en el fútbol no tanto. Es más, es casi lo habitual y, por norma, no ... suele ser un reencuentro agradable. Prueba de ello, el de Manuel Raíllo con el Villanovense. El delantero cordobés fue el autor del gol de la victoria para el Ceuta ante su exequipo, un Villanovense que no ofreció su mejor versión y que volvió a caer tras seis jornadas invicto. Un partido igualado que apuntaba al empate sin goles hasta que apareció el '9' del Ceuta ante el equipo que le dio la oportunidad de debutar en Segunda B hace casi tres años.

El atípico parón de enero puso contra las cuerdas en estos días a los de Juanma Pavón, que se vio obligado a hacer debutar a David Hinojosa ante la falta de entrenamientos de Pajuelo y Clausí, algo que había escondido en la previa. Junto a Hinojosa entró también Lolo Garrido, manteniendo en las demás líneas la misma apuesta que contra el Panadería Pulido. Era un partido clave, ganar suponía crear un nuevo colchón de puntos, perder era meter en la pelea al Ceuta. Los tres puntos que separaban a ambos equipos en la tabla quedaron patentes desde el inicio con una pelea táctica sobre el césped que dejó pocas ocasiones y, por tanto, poca diversión en la grada. Pese a todo, el Villanovense fue mejor en los primeros 45 minutos y tuvo dos ocasiones claras para superar a otro ex, Leandro Montagud, que tuvo un regreso demasiado dulce al Municipal Villanovense, casi sin trabajo en la portería. En el 12, la tuvo Sillero, que llegó al primer palo para rematar un centro de Samu Hurtado desde la derecha, pero su remate se marchó rozando la base del palo. Los serones se sentían algo más cómodos que el Ceuta sobre el terreno de juego, aunque el conjunto visitante lograba intimidar con alguna llegada dispersa que no llegaba a generar peligro real en la portería de Ángel de la Calzada en una mañana que se antojaba apacible en ambas porterías. La habitual presión adelantada de los serones no faltó en este partido con un gran desgaste por parte de jugadores como Sillero. En el 25, el atacante onubense estuvo a punto de encontrar recompensa a esa insistencia recuperando un balón que terminó con un disparo lejano de Hinojosa que se marchó desviado. Fue lo más destacado en la faceta ofensiva del centrocampista debutante, más centrado en tareas defensivas en estos primeros minutos con la camiseta del Villanovense. La alternativa era el balón parado y así llegó la tercera ocasión clara para los serones pasada la media hora de juego. Moi se atrevió con una falta a unos metros del balcón del área que quiso ajustar en exceso y terminó sacudiendo el larguero. De la ocasión al susto, porque los serones no supieron frenar el contragolpe posterior con una falta dejando que el Ceuta llegara de nuevo con peligro al área de De la Calzada. Juanma Pavón: «El vestuario está dolido, era un partido de cuatro puntos» Casi afónico, Juanma Pavón trataba de explicar la derrota. «Ha sido un partido igualado, muy táctico, de pocas ocasiones... Y no hemos sido capaces de meter las pocas que hemos tenido, pero ellos sí en ese gol que se han encontrado con el rechace en el punto de penalti», lamentaba. «A partir del gol, no hemos sido capaces de generar ninguna ocasión; ha sido un querer y no poder». Además, el triunfo da alas al Ceuta: «El vestuario está dolido, era un partido de cuatro puntos. Ganando hoy nos habríamos distanciado bastante; al perder, se igualan los puntos». Pese al tropiezo, animaba a los suyos: «El equipo llevaba una muy buena racha, la actitud de los jugadores ha sido buena, no hay ningún reproche, y en esta línea vamos a sacar muchos partidos». La igualdad de fuerzas provocaba que la balanza no se decantara en la primera parte, aunque quedaban 45 minutos por delante para desequilibrar esa igualdad. La primera volvió a ser para el Villanovense en una acción calcada a la de la primera mitad con Sillero de nuevo rematando fuera un balón al primer palo colgado esta vez por Viñuela desde el carril diestro. Algo había que cambiar y el primero en hacerlo fue Pavón con un triple cambio a la hora de juego para dar entrada a Pajuelo, Rivera y Clausí en lugar de Isra Cano, Lolo Garrido e Hinojosa. Aire nuevo que se dejó sentir en la medular, pero no tanto en la zona de ataque, donde sí se notó minutos después la entrada de un combativo Seth. En el Ceuta, Pitu y Benji salieron desde el banquillo. Pero lo que necesitaba el Ceuta ya estaba en el terreno de juego, el ex del Villanovense, que en su día no llegó a ser héroe como serón pero sí verdugo. El atacante aprovechó un balón suelto en el área para mandar el balón con potencia al fondo de la red y decantar el partido a favor del conjunto visitante en el 78 (0-1). Una ventaja que ya resultó insalvable para los verdes, que en ese último cuarto de hora tuvieron alguna oportunidad a balón parado, aunque esta vez con una pizarra que no dio sus frutos. Sí que lograron salvar el golaveraje que se mantiene favorable para los serones después de que Benji perdonara el 0-2 en un contragolpe ya en el tiempo añadido con una vaselina que no encontró portería. Un fallo que deja a ambos empatados a puntos, pero con el Villanovense por delante. Villanovense De la Calzada; Samu Hurtado, Moi, Cortijo, Adri Escudero, Lolo Garrido (Pajuelo, min. 62), Hinojosa (Clausí, min. 62), Roger (Óscar, min. 85), Viñuela, Isra Cano (Rivera, min. 62) y Sillero (Seth, min. 74). 0 - 1 Ceuta Leandro; Alain, Capa, Carrasco, Alfonso, Castro, Missfut, Reina (Telis, min. 92), Iván Guzmán (Benji, min. 64), Ismael César (Pito Camacho, min. 64) y Raíllo (Alcalde, min. 83). Goles 0-1: Raíllo, min. 78

Árbitro Luis Enrique Morona del Campo (madrileño). Amonestó a Lolo Garrido

Incidencias Municipal Villanovense, unos 800 espectadores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión