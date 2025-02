El Villanovense no levanta cabeza

Corría el minuto 25 y el mundo parecía otro para el Villanovense. La grada enchufada, el equipo eléctrico y un 2-0 a favor contra el San Fernando. Era una situación casi inédita y parecía que iba a ser, por fin, el necesario ... punto de inflexión. Sin embargo, en el minuto 31, todo se empezó a torcer y, media hora después, el pitido final dejaba de nuevo a un Villanovense cabizbajo tras un empate que sabe a derrota.

Y es que, punto a punto se escapan las opciones, cada vez más lejanas, de salvación para el equipo de Alberto Cifuentes, que convocó a dos de las caras nuevas, Moha y Kevin, ambos con minutos en la segunda parte. Si bien, lo más destacado fue la presencia del juvenil Viti como referencia en ataque en el once inicial cuajando una buena actuación.

De sus botas llegó, de hecho, la primera ocasión cuando algunos todavía buscaban su asiento, pero su disparo se marchó ligeramente desviado de la portería de Ángel de la Calzada, ex del Villanovense. La respuesta no se hizo esperar y el San Fernando pudo abrir la lata antes de los 5 minutos tras una jugada con varios rebotes en el área pequeña de los serones. Poco después, de nuevo Viti llegaba con peligro tras aprovechar un inspirado Benji un fallo atrás del cuadro visitante. Fue la antesala de la primera alegría. En el 7, un nuevo robo de balón en el que el San Fernando reclamó falta terminó con Abreu cargando la pierna para superar a De la Calzada con una gran finalización para hacer el 1-0.

El Municipal era entonces una fiesta, los aplausos y cánticos habían regresado a la grada después de mucho tiempo, incluso las caras sobre el césped eran otras. Y el festival siguió. En el 20, no aprovechó el Villanovense la contra de Iván Robles tras otra buena recuperación para iniciar la conducción y poner un pase a Abreu que, esta vez, no encontró posición de disparo. Un minuto después, a balón parado, la tenía Carlos Daniel, que se topaba con una gran intervención del guardameta visitante en una acción invalidada por fuera de juego.

Faltaba poco para que los decibelios volvieran a subir. En el 24, Benji completó su enésima incursión por banda diestra para poner un buen balón al área pequeña en busca de Viti, que no llegó a recibir la bola porque se adelantó David Carmona para marcar en propia puerta en su intento de despeje (2-0).

Qué sentimiento de felicidad tan extraño y qué merecida alegría para la afición local. Pero qué poco duró. Pasada la media hora de juego, los fantasmas iban a sobrevolar de nuevo por las cabezas de los locales, que no supieron gestionar esa ventaja y que dieron alas al San Fernando con el gol de Manel, que cabeceó al fondo de la red un córner para recortar distancias (2-1).

Villanovense: Olmedo; Collazo (Kevin, min. 59), Brunet, Carlos Daniel, Iván Robles, Pablo Guerrero, Pajuelo (Óscar, min. 69), Ruymán, Benji (Moha, min. 84), Abreu (Lobato, min. 69) y Viti (Placi, min. 84). 2 - 2 San Fernando: De la Calzada; Macías, Cortijo, Carmona, Rafa de Vicente (Juampa, min. 72), Germán, Julio Iglesias (Omar, min. 72), Yerai (Gomila, min. 82), Lozano (Kike Carrasco, min. 46), Daniel García (Arnedo, min. 65) y Manel. Goles: 1-0: Abreu, min. 7; 2-0: David Carmona (p. p.), min. 24; 2-1: Manel, min. 31; 2-2: Rafa de Vicente, min. 56.

Árbitro: Sebastián Roberto Pricopi Gogu (castellanomanchego). Amonestó a los locales Viti y Pablo Guerrero. Expulsó por roja directa a Carlos Daniel en el 82.

Incidencias: Municipal Villanovense, unos 900 espectadores. Los jugadores portaron un brazalete verde por la iniciativa 'Brazaletes de esperanza', de la AECC.

Un tanto que provocó la desconexión de los serones en el tramo final de la primera parte. Los fantasmas hicieron volver los errores en defensa. El primero, de Carlos Daniel, que propició una nueva ocasión para Manel en el 41. Un minuto después, Macías lo intentaba con un disparo que buscaba la escuadra.

Parecía que el descanso era lo mejor que le podía pasar al Villanovense, pero fue todo lo contrario. El paso por vestuarios no sirvió para cambiar el chip y eso lo aprovechó un San Fernando que, en el 56, hiló una buena jugada por banda derecha que terminó con el disparo de Rafa de Vicente para batir a Olmedo (2-2).

La felicidad se hacía añicos, el silencio volvía a la grada y el pesimismo a los jugadores, que ya no levantaron cabeza. La salida al campo del debutante Kevin dejó al menos alguna pincelada de fe y con él pudo llegar el tercero en el 63 con un balón que no encontró a Abreu en área pequeña. Fue lo último peligroso para los de Cifuentes, que ya no tenían ni corazón ni cabeza. Prueba de ello fue la acción en la que Carlos Daniel vio la roja directa por un encontronazo con Omar Santana en el 82.

Con uno menos, el mazazo pudo ser peor de no ser por Placi, que salvó bajo palos en el descuento el que habría sido un 2-3 muy difícil de digerir en un partido que sirvió también para el debut de Moha, con pocas opciones de lucirse.