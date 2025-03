El Villanovense impone su necesidad

La necesidad del Villanovense se impuso a la ambición del Cacereño en un nuevo derbi extremeño que se saldó con victoria para los serones evitando ... la 'vendetta' de los de Julio Cobos por la derrota en la primera vuelta. El gol psicológico de Clausí y la sentencia de Sillero decantaron el partido a favor del equipo de Josip Visjnic que recuperan la quinta plaza ante un Cacereño que tendrá que esperar para certificar su participación en la liguilla de ascenso.

El partido comenzó con contratiempos en el conjunto local tras la lesión de Tapia que no pudo iniciar el partido en el once inicial como había previsto Visjnic. El lateral zurdo lo ocupó Samu Hurtado entrando Gato en la convocatoria. El Cacereño por su parte salía al campo con el once esperado ante las ausencias por lesión de los ex serones Carlos Andújar y José Ramón.

Durante los primeros minutos, ambos equipos se tomaron la medida y los visitantes parecían estar más cómodos y volcados hacia la portería contraria. El primer disparo llegó en el 9 de las botas de Jorge Barba y terminó en córner tras rebotar en un jugador serón. Diez minutos después, una gran acción del Cacereño finalizó con un disparo desviado de Yael.

Villanovense De la Calzada; Samu (Cortijo, min. 46), Escudero, Javi Sánchez, Moi, Clausí, Pajuelo, Viñuela (Lolo Garrido, min. 82; Óscar, min. 90), Roger (Isra Cano, min. 82), Sillero y Seth (Rivera, min. 72). 2 - 0 Cacereño Bernabé; Aguado, Gayoso, Josín (Carlos Daniel, min. 76), Marvin, Kamal (Javi López, min. 76), Yael (Carlos Fernández, min. 72), Bermu (Colau, 65), Solano, Jorge Barba y Luis Hernáiz. Árbitro: Sergio Del Río Lozano (extremeño). Amonestó a los locales Roger, Sillero y Seth y al visitante Yael. Expulsó al segundo entrenador visitante Álex García.

Goles: 1-0: Clausí, min. 44; 2-0: Sillero, min. 92.

Incidencias: Unas 1.200 personas en el Municipal Villanovense. Hubo incidentes al final del partido con algunos aficionados visitantes y tuvo que intervenir la Policía Local.

La primera llegada clara del Villanovense se hizo esperar hasta el 21, después de que Viñuela ganara un buen balón sobre la línea de fondo para ponerla al área pequeña buscando un remate de Sillero que no encontró portería. En el 23, el siempre combativo Seth lograba arañar un córner tras una buena pelea, aunque el peligro serón se generaba sobre todo a balón parado. Así también llegó la respuesta del Cacereño antes de la media hora de juego con con una falta lejana desde la izquierda que arrancó los 'Uy' de la afición visitante.

En el 38, una acción de Samu Hurtado desde la izquierda terminó en un contragolpe que Jorge Barba no supo aprovechar. Pese a la intensidad del partido, lo cierto es que ni Bernabé ni De la Calzada habían estrenado los guantes hasta que, en el 44, llegó el gol de Clausí para asestar el siempre psicológico golpe en ese tramo de partido. El '8' serón se impuso por alto para cabecear a gol un balón colgado al área desde la izquierda por Viñuela (1-0).

Los serones se marchaban con la ventaja en el marcador y con buenas sensaciones, aunque ya con un nuevo contratiempo debido a la lesión de Samu Hurtado que tuvo que dejar su sitio a Cortijo tras la reanudación. Mientras, el Cacereño aprovechaba el descanso para reponerse del golpe y analizar sus opciones.

La segunda mitad arrancó con un primer intento lejano de Jorge Barba que se marchó fuera, más cerca estuvo minutos después Javi Sánchez de hacer el segundo con un cabezazo que salvó Bernabé. Ya en el 58, también De la Calzada estuvo providencial para evitar el empate en una peligrosa falta botada por Yael en la que Josín no consiguió aprovechar el rechace.

Pasada la hora de juego, movió ficha Cobos con la entrada de Colau en lugar de Bermu y, en el 67, el valenciano logró poner de nuevo en aprietos a De la Calzada. Ya en el 71, Rivera entró por el lesionado Seth y en los visitantes se buscaba pólvora en Carlos Fernández, además, poco después Josín se marchaba lesionado.

En el tramo final, el Villanovense supo sufrir el empuje del Cacereño y fue en el 85 cuando los visitantes tuvieron la ocasión más clara para igualar, pero el portero serón salvó a los suyos con una doble intervención ante los remates de Carlos Fernández y Solano.

Con los de Cobos volcados, Rivera dirigió el último contragolpe en el que Bernabé taponó el intento de Isra Cano, pero poco pudo hacer en el rechace que le cayó a Sillero para hacer el 2-0 definitivo.