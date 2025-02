El Villanovense iguala con el Leganés B en un encuentro gris

Manolo Cano: «Nos vamos con la sensación de perder dos puntos»

Manolo Cano expresó que el equipo «ha dominado y ha generado ocasiones suficientes para poder meter el tanto de la victoria». Asimismo, argumentó que después de las dos derrotas y la victoria ante el Atlético Paso la pasada semana «hay que seguir creciendo« »No podemos renunciar nunca a ganar, pero siempre desde el equilibrio ya que no puedes conceder al rival nada», dijo. De momento, el Villanovense no ha ganado en casa en los dos partidos disputados hasta la fecha. «No nos inquieta el no ganar en casa, nos gustaría haber dado una alegría a la afición. Ha habido un momento donde la afición nos ha apoyado porque lo estamos intentando y eso me da mucho orgullo. Esto para los jugadores es muy bueno», comentó el entrenador manchego. Además, Cano se mostró muy contento con todos sus jugadores. «Yo

no miro el DNI. Aquí puede jugar cualquiera porque hay una competencia interna brutal y eso es bueno para el equipo», concluyó.