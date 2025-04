Villanovense y Getafe B, en lucha por mantenerse en pie

Villanovense y Getafe B se tambalean como un tentetieso, aguantando los golpes y tratando de quedarse siempre en pie. Golpe a golpe, ambos han sabido ... reponerse y, a falta de siete partidos, siguen mirando con optimismo a la parte alta de la tabla. Este domingo se miden las caras con el tentetieso demasiado inclinado y ninguno de los dos se quiere caer.

La racha es similar, los de José González 'Gus', que habían sumado antes tres triunfos consecutivos, vienen de tres jornadas sin ganar después de las dos derrotas contra Numancia y Navalcarnero, pero logrando cortar la hemorragia gracias al empate frente al Badajoz. El filial azulón, por su parte, lleva ya cuatro jornadas sin ganar, aunque con mejor bagaje de puntos, tras tres empates y una derrota que llegaron después de dos victorias seguidas.

Con todo, el Getafe B se mantiene al acecho en la zona noble y, con 40 puntos, es sexto a dos del Illescas, que marca la liguilla de ascenso. El Villanovense, que hasta la semana pasada era el mejor de los extremeños, ha bajado a la décima plaza siendo superado por el Cacereño. Con 36 puntos, todo es posible para los de Gus, pero lo cierto es que ahora la prioridad es volver a marcar distancias con el descenso, que queda a cuatro puntos; la liguilla, a seis.

Getafe B: Josele, Iván, Gimeno, Yassin, Esnaider, Nico Conesa, Rafa Diz, John, Keita, Jeremy y Gonzalo Calsada. - Villanovense: Lázaro; Samu Hurtado, Javi Sánchez, Carlos Cano, Manolo Ortiz, Mario González, Relu, Isra Cano, Bermu, Alberto Fuentes y Adi. Árbitro: Íker Urra Zuazu (vasco).

Estadio y hora: Ciudad Deportiva Fernando Santos, 11.30.

Parece que en poco o nada se parecerá el partido al de la primera vuelta, cuando el 4-0 favorable a los serones provocó la destitución de Emilio Ferreras como técnico de la cantera azulona. Desde entonces, es el excolchonero Gabi quien dirige al filial sumando ya 16 jornadas en las que solamente han perdido tres partidos. «Allí perdimos 4-0, pero estamos tranquilos porque estamos trabajando bien y en cuanto sumemos de tres nos meteremos en playoff y nadie nos sacará de ahí», dice con confianza Nico Conesa, capitán del Getafe B.

El Villanovense, que no pudo ofrecer esta semana la rueda de prensa previa del partido, no tiene esta semana bajas por sanción; mientras que en el Getafe B se perderá el partido el central Lauture por acumulación de tarjetas. José González 'Gus' no tiene establecido ya desde hace semanas un once fijo, pero podría repetir un esquema similar al que se vio contra el Badajoz cuando contó de nuevo con Samu Hurtado y Manolo Ortiz en los laterales, con Carlos Cano y Javi Sánchez como pareja de centrales, a partir de la medular es donde pueden aparecer las variantes con nombres como los de Isra Cano, Bermu o Luis Nicolás, que han ido alternando banquillo y titularidad. En punta, parece que repetirá Adi.