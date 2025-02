El Villanovense, a ganar para evitar una rebuscada carambola

Prácticamente se tendrían que alinear los planetas, pero la opción está ahí y, por eso, el Villanovense no goza este domingo de la esperada tranquilidad ... que le gustaría en la última jornada de liga. «Al final, nosotros no tenemos que mirar tampoco mucho lo que pase fuera», dice José González 'Gus' preguntado en la previa por esa rebuscada carambola que incluiría numerosos resultados, incluso de otros grupos, para que los serones terminaran jugando la eliminatoria de descenso.

«Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido e intentar ganar como hacemos siempre», añade el técnico serón, «fuera de casa tenemos buenos números y creo que el equipo está compitiendo bastante bien y, a partir de ahí, las otras cosas que no controlemos no dependen de nosotros».

Delante estará un Ursaria que también depende de sí mismo para salvarse e, incluso, evitar también el playout en caso de ganar. Lo haría, eso sí, a costa de un Llerenense que, además de ganar en Badajoz, para salvarse en esta última necesita que el rival de los serones no sume de tres.

Ursaria: Fran; Vere, Villalón, Víctor Higuera, Adrián López, Pablo Rojo, Koke, Izan, Fran Pérez, Jacobo y Christian Díaz. - Villanovense: Lázaro; Samu Hurtado, Guille Campos, Carlos Cano, Manolo Ortiz, Relu, Mario, Alberto Fuentes, Isra Cano, Benji y Sillero. Árbitro: Pedro Oreiro Hermida (gallego).

Estadio y hora: La Dehesa, 12.00.

«Hay que tener muchísima concentración porque en cualquier jugada ese equipo nos puede hacer mucho daño, tienen futbolistas muy importantes en la categoría y, sobre todo, en la parte de arriba, marcan diferencias», advierte Gus sobre el conjunto madrileño, «como no estemos allí a nuestro mejor nivel, creo que lo vamos a pasar francamente mal».

El doloroso empate contra el San Fernando de la pasada semana todavía resonará en un once que podría haber sido distinto en caso de haber logrado la permanencia. Gus podría haber dado ante el Ursaria minutos a los menos habituales, incluido un Javi Romero que aún no ha debutado en partido oficial con los serones. Es posible que Relu regrese a la titularidad tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas el pasado domingo; también opta al once inicial Jesús Sillero tras su doblete contra el San Fernando.

Más allá de cábalas, en juego estará también para los serones terminar el año con buen pie y, quizás, escalar alguna posición en la tabla.