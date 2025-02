Villanovense y Estepona pugnan por un puesto en el playoff

Villanovense y Estepona buscan en estas siete jornadas ganarse un premio que, quizás han merecido a lo largo de la temporada, pero que se decide en este tramo final. En estas últimas siete jornadas se decide todo por arriba y por abajo y ambos ... equipos pelean por estar en la liguilla de ascenso cuando acabe la temporada. «El equipo ha trabajado bien durante toda la semana, hemos preparado el partido como tocaba y esperamos poder afrontarlo con las mayores garantías», apuntaba en la previa del partido José González 'Gus'.

Para el entrenador del Villanovense, que era aún segundo de Manolo Cano en el partido de ida, se trata de un rival»«que ha cambiado bastantes cosas desde el mercado de invierno, firmando bastantes jugadores importantes y de superior categoría, ha venido un entrenador nuevo con el que les ha costado arrancar, pero han conseguido dos victorias antes dos buenos rivales como Melilla y Atlético Paso».

Gracias a esos dos triunfos el Estepona llega a est3 duelo con opciones de estar en la parte alta de la tabla. «Nos vamos a encontrar un rival con un estado anímico importante y jugadores con confianza. Habrá bastante afluencia de público y para ellos serán un plus», dice Gus sobre un Estepona que «ha estado casi toda la primera vuelta en puestos de playoff. Ahora se puede volver a enganchar; que será un partido muy competido ante un rival muy exigente y si no estamos a nuestro mejor nivel, será difícil sacar algo de allí». Para el técnico del Villanovense se trata de un partido de mucha importancia «porque es otro equipo que está compitiendo con nosotros y el presupuesto que tiene es impresionante».

Para este partido, José González 'Gus' no podrá contar con Dan Ojog, el defensa todavía tiene que recuperarse de una fractura de pómulo, por lo que Javi Sánchez y Escudero repetirán previsiblemente en el once de la zga serona. Tampoco será de la partida Óscar Muñoz que, aunque ya se ejercita con el equipo, tiene aún varias semanas de recuperación por delante. Así, se espera un once similar al dispuesto contra el filial del Atleti.