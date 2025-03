El Villanovense espera dar con la tecla en su vuelta a casa

El Villanovense vuelve a casa por Navidad y con la esperanza de revertir su mala situación después de dos derrotas seguidas a domicilio. No ... le ha ido bien en sus visitas al Linense (3-1) y Xerez CD (1-0) y por eso se agarra a su mejoría en su campo para tratar de recortar diferencias con respecto a la salvación. Para ello recibe a un Linares que tampoco anda muy fino, aunque camina con algo más de respiro.

Alberto Cifuentes reconoce que estas dos últimas derrotas han dejado muy tocado al vestuario. «Hemos hablado mucho de que no estamos en la situación que nos gustaría, pero ahora jugamos en casa donde nos sentimos fuertes y tenemos dos victorias seguidas y dando buena imagen». Por eso, el preparador serón se propone ganar los dos partidos que quedan hasta el parón navideño para empezar la remontada y asomar la cabeza por la zona de permanencia. «Volvemos a casa y tenemos que terminar con 18 puntos la primera vuelta», apuesta Cifuentes. De momento, el Villanovense cuenta con 12 puntos y la salvación la marca los 20 del Águilas, a dos menos queda el puesto de promoción de descenso que ahora sitúa el San Fernando con 18 tras sorprender este sábado al Torremolinos (1-2).

Desde la llegada de Alberto Cifuentes solo ha perdido un partido como local en el que fue el debut del técnico albaceteño en el Municipal ante el Estepona. Después ha encadenado dos victorias frente al Cádiz B (4-0) y Águilas (1-0). «Tenemos un partido en casa donde nos sentimos fuertes, estamos dando buen tono, el equipo está serio, contundente, haciendo goles y dejando la portería a cero», apunta Cifuentes.

El técnico manchego entiende el desencanto de la afición con su equipo hundido en la penúltima posición de la tabla. «Seguramente no he dado con la tecla», admite. Y asume toda la responsabilidad para liberar de presión a sus jugadores. «Cuando pierdo el lunes me siento mal, avergonzado y no me apetece ni siquiera dar un paseo por Villanueva», asume. Y le pide a la afición que no dejé solo al equipo en estos malos momentos. «Nos vamos a dejar todo cada domingo y que vengan a animarnos, a fastidiar al rival, protestar todo, ser uno más y después si nos tienen que decir de todo que nos lo digan y si nos tienen que dar un aplauso que nos lo den».

Enfrente tendrá a un Linares que cortó una racha de cuatro derrotas la pasada jornada ante el Linense, precisamente el equipo que llegaba a Linarejos tras vencer al Villanovense 3-1 una semana antes.

El Villanovense recupera a Dorado y a Cristina Díaz después de su partido de sanción. «Ves un poquito más de luz y ya puedes hasta manejar el once y tener tres o cuatro dudas con uno u otro», suspira con cierto alivio Cifuentes.