El Villanovense se enfrenta a un auténtico fortín en Melilla

El Villanovense quiere lo que el Melilla tiene. Esto es, un puesto en la zona de liguilla de ascenso. No es el objetivo prioritario, que ... un año más es asegurar cuanto antes la permanencia, pero nadie en el club serón esconde que el reto en la segunda vuelta es colarse entre los cinco primeros del grupo. Este domingo parten séptimos, aunque inmersos en un triple empate con Estepona y Navalcarnero. Pero una victoria en el fortín melillense les haría entrar en la pomada.

«Con total normalidad, preparando bien el partido, fortaleciendo un poco las cosas que hemos hecho bien y corrigiendo un poquito las cosas que también hicimos mal», expresaba José González 'Gus' en referencia al triunfo del pasado domingo.

Melilla-Villanovense Melilla: Lázaro; Samu Hurtado, Dan Ojog, Javi Sánchez, Tala, Javi Pérez, Mario González, Pajuelo, Ohemeng, Guille Perero y Sillero.

Villanovense: Salcedo; Jordan, Moi, David, Pepe Romero, Álvaro Muñiz, José Antonio, Alberto Martín, Fran Núñez, Sergio Pérez y Dani García.

Árbitro: Miguel Domato Pedreira (balear).

Estadio y hora: Álvarez Claro, 12.00 horas.

Conscientes de lo que supone una victoria, los de Gus viajan también sabiendo que el campo al que se enfrentan es un fortín, literalmente. «Vamos al líder y hay poco que decir, un equipo con catorce porterías a cero, que no ha encajado ni un solo gol en casa», resume el técnico serón sobre su rival, «un entrenador que trabaja bien y así lo dice su historial, con un equipo que tiene unas virtudes impresionantes y por eso va primero destacado». No obstante, el Melilla saca tres puntos al Atleti B y ocho al Cacereño de Julio Cobos.

«Nosotros debemos intentar hacer muy buen partido y ver si somos capaces de tener buenas sensaciones para ganar al líder», concluía en la previa Gus, que no podrá contar en este partido con Adri Escudero, que cumple ciclo de amonestaciones, pero recupera a Higor Rocha. Se prevé así un once similar al de la victoria contra el Navalcarnero con la incógnita de si el delantero brasileño entrará en el once inicial.

Al otro lado estará un Melilla que lleva sin perder desde noviembre del pasado año, pero que mira con precaución al Villanovense. «Tras cambiar de técnico, lleva tres jornadas consecutivas ganando y con portería a cero», advierte Miguel Rivera, «es un rival histórico del grupo con gente muy experta y de mucha calidad; va a ser un partido muy complicado».

El técnico del Melilla pide a los suyos mantener su esencia de juego, pese a los dos empates consecutivos cosechados en el arranque de 2023, «queremos ser nosotros y tener un pelín más de fortuna y acierto, tanto en los metros finales como a la hora de competir».