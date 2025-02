El Villanovense domina y empata en Las Palmas

Juanma Pavón: «Estamos muy contentos y orgullosos por el trabajo del equipo»

El entrenador del CF Villanovense no se mostró decepcionado tras el empate en la visita a Las Palmas Atlético (1-1) en el que se rompió la racha de cuatro victorias consecutivas: «Estamos contentos y orgullosos del trabajo que hace el equipo. Anteriormente no tuvimos los resultados, pero hacíamos buenos partidos y no puntuábamos. En esta última fase parece que los goles están llegando y tras las cuatro victorias este empate tiene mucho valor para nostros. Sabíamos de la dificultad de Las Palmas y creo que hemos hecho un partido excepcional. Sólo nos ha faltado la finalización. Hemos tenido posesión, hemos jugado al fútbol y hemos llegado. Con el balón hemos sido capaces de llevarlo por las tres fases del juego, aunque no se traducía en ocasiones muy claras en el primer tiempo. Las Palmas nos tira en una sola ocasión que es gol. Ese tipo de jugadas te fastidia bastante porque no puede pasar que un lateral se meta hasta su casa».

El gol local no aplacó los ánimos del equipo pacense ni cambió el plan de partido del técnico tras el descanso: «En la segunda mitad se han igualado un poco más las fuerzas posiblemente por el calor, que ha hecho aparecer el cansancio por parte de los dos equipos. Creo que el Villanovense ante un filial que, por la juventud y el físico que debe tener, hemos estado hasta superiores. Hemos ido a más, apretando y nos hemos encontrado con el empate en esa falta. Hemos seguido insistiendo, buscando ganar el partido. Ellos han buscado guardar la ropa. Es cierto que se han encontrado con la expulsión de un jugador y hemos tenido la último muy clara que hubiera sido una victoria fabulosa para nosotros. Pero estamos contentos, sobre todo con el trabajo que han hecho los chicos. Los que juegan y los que no. Ya hemos visto a los que han salido del banquillo con unas ganas enormes y queriendo ganar. Creo que eso dice mucho de este Villanovense».