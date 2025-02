El Villanovense se deja dos puntos en Illescas

El Villanovense se trajo un punto de su visita a Illescas después de la disputa de un partido en el que el conjunto serón estuvo muy cerca de la victoria. Fuentes logró el 0-1 con un gran gol en el minuto 15, pero igualó ... la contienda Molina desde el punto de penalti en el 41.

El primer cuarto de hora fue de dominio alterno, con dos equipos sin muchos ánimos de buscar la ofensiva. Así se llegó al minuto 15, cuando una contra letal del conjunto serón fue iniciada por Bermu, prolongada por Mario y concluida por Fuentes con un gran disparo de rosca con la zurda desde la frontal del área. El gol fue muy protestado por el Illescas por entender que la jugada se había iniciado con una falta de Guille sobre Álex Cañizares en el centro del campo, pero el colegiado no la entendió como tal.

A partir del 0-1 el partido se volvió de fútbol impreciso, sin un claro dominador y sin apenas peligro para ambas porterías. Pudo llegar el segundo gol visitante en el minuto 38 en un remate de Facu que desbarató Christian Gómez. El balón suelto lo desaprovechó Manolillo ante una nueva intervención del meta del Illescas. Del posible 0-2 se pasó al empate cuando un centro desde la derecha de Víctor lo controló de espaldas a la portería Álex Cañizares, que fue agarrado de forma ingenua por Guille. El árbitro no dudó en señalar el punto de penalti y tarjeta amarilla al defensor visitante. A Molina no le tembló el pulso desde los once metros y puso el 1-1 en el marcador, que luego sería el resultado definitivo.

Tras la reanudación, el Villanovense avisó en la primera jugada después de que Facu, un ex del Illescas, le robara la cartera a Marvin y cediese un buen balón a Fuentes. Sin embargo, el autor del 0-1 remató alto con la zurda cuando estaba en muy buena posición para marcar. El propio Facu envió un buen pase en el minuto 51 a Benji cuando entraba casi en el área, pero el defensor visitante hizo un mal control del balón en una acción de mucho peligro. Estaba mejor el Villanovense que el Illescas y en el minuto 65 Bermuse marcó un piscinazo que le costó una tarjeta amarilla después de una buena jugada individual. Se animó entonces el Illescas y pudo llegar la victoria en una contra conducida por Ranera que la concluyó con un centrochut que casi sorprende al portero visitante en el minuto 73. En la jugada siguiente hubo un buen disparo de Víctor que fue desviado por Manolillo a saque de esquina cuando el balón llevaba camino del gol. Sin embargo, el Villanovense se pudo llevar el triunfo en el minuto 77 cuando Facu le cedió un balón a Fuentes, quien no resolvió bien ante el meta local. En los últimos quince minutos del partido dio la impresión de que ambos se conformaban con el empate, por lo que no hubo jugadas peligrosas dignas de mención.