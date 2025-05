El Villanovense se complica la vida

En el peor momento posible, el Villanovense se ha complicado la vida. La derrota contra el Unión Adarve de este domingo supone un auténtico varapalo ... para los de José González 'Gus' que, lejos de lograr algo de tranquilidad para el tramo final, se sitúan al filo de la navaja con apenas margen respecto al descenso. Los serones merecieron algo más, pero se vieron penalizados por una acción a balón parado mal defendida que aprovechó Hakim para hacer el único gol del partido.

En una calurosa mañana de domingo y con un Municipal con algo más de público de lo habitual, los serones no fueron capaces de concretar ninguna de sus ocasiones pese a saber contrarrestar las virtudes ofensivas del cuadro madrileño.

Villanovense Lázaro; Samu Hurtado (Javi Sánchez, min. 85), Carlos Cano, Guille Campos, Manolo Ortiz, Relu, Pajuelo (Mario, min. 66), Bermu (Benji, min. 66), Isra Cano (David Agudo, min. 80), Alberto Fuentes y Adi. 0 - 1 Union Adarve Adrián Fernández; Sotres, Gonzalo Expósito, Juanma, Blanco, Órtola (Diego, min. 69), David Sanz, Hakim, Fran (Fer Harta, min. 61), Albur (Nico,min. 85) y Álvaro Sánchez. Árbitro Francisco Sáenz Vital (Andaluz). Mostró amarilla a Bermu, Carlos Cano y Guille Campos para los locales y a Fran y Álvaro Sánchez en los visitantes.

Goles 0-1: Hakim, min. 65.

Incidencias Unos 900 espectadores en el Municipal Villanovense.

En la primera mitad, los madrileños apenas inquietaron la portería de Álex Lázaro, mientras que los serones gozaban de varios acercamientos que no sirvieron para abrir el marcador. En el 5, llegaba la primera ocasión para los locales tras un disparo potente de Adi, después de un buen robo de balón, pero se marchó fuera.

Pasado el primer cuarto de hora, llegaba una nueva ocasión para Relu tras una buena acción en banda de Bermu, pero el disparo lo atrapó el portero después de rebotar en un jugador rival. En el 23 era Bermu el que disparaba mordido un balón que que atajó sin problema Adrián Fernández.

Tres minutos despues, Alberto Fuentes probaba fortuna con un disparo flojo y algo desviado. Hasta ese momento, el Adarve no había merodeado el área del Villanovese, pero en el 28 tuvo la llegada más peligrosa fue para el Adarve, con un disparo acrobático de Fran que se topó con una gran intervención de Lázaro que primero repelió el balón y luego atrapó con seguridad el rechace con seguridad por alto.

Poco más dio de sí la primera mitad y, tras el descanso, el Villanovense volvió a contar con las ocasiones más claras. La primera, en el 54, la perdonó Adi mandando fuera el balón en el mano a mano con Adrián Fernández tras una buena conducción de Manolo Ortiz.

Antes de la hora de juego, la tenía a balón parado el Villanovense con una jugada ensayada a la salida de un córner que tocó Guille Campos al primer palo, pero no llegó Adi en primera instancia ni acertó Isra Cano en el segundo palo. El extremo andaluz volvió a intentarlo en el 63, pero su disparo al borde del área pequeña lo atajó en dos tiempos Adrián Fernández.

Respondió entonces el Adarve que sólo necesitó de esa llegada, en el 65, para adelantarse en el marcador en un saque de esquina mal defendido por los de Gus dejando libre de marca a Fran García en el segundo palo que disparó con potencia provocando un rechace que no desaprovechó Hakim para el 0-1.

A partir de ahí, fue un quiero y no puedo del Villanovense, mermado también por las continuas pérdidas de tiempo del Adarve que después no se vieron reflejadas en el añadido, de seis minutos. Los cambios, que llegaron justo después del gol visitante, no surtieron efecto para salvar al menos un punto en casa.

Ya con esa desventaja en el marcador, apenas se contaron dos ocasiones para los locales con dos disparos lejanos de Manolo Ortiz y Alberto Fuentes, que no sirvieron para generar peligro a un Unión Adarve que sí se marchó de Villanueva con tres puntos que certificaban su salvación. Lo positivo para el Villanovense, o a lo que debe aferrarse, es que siguen dependiendo de sí mismos para lograr ese mismo objetivo.