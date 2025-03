El Villanovense, contra sí mismo fuera de casa

El Villanovense quiere salir del túnel, pero vive en una realidad alternativa cuando trata de asomar la cabeza lejos de su estadio. Los metros ... que recorre en el Municipal Villanovense son insuficientes en ese trayecto para salir de puestos de descenso, sobre todo, porque lejos de casa ese camino parece recorrerse a la inversa. Incapaz de ganar a domicilio, este domingo lo volverá a intentar contra el Xerez CD y no le queda otra que soltar cuanto antes ese lastre porque tres de los próximos cuatro partidos son fuera de casa.

«Es inexplicable, la preparación de partido es igual que en casa, pero no estamos consiguiendo dar con la tecla», reconoce Alberto Cifuentes sobre esa otra realidad como equipo visitante que no logra entender. «Somos repetidores ahí, aunque sea por estadística, a ver si alguna vez nos da por ganar fuera», añadía el técnico del Villanovense en la previa del partido.

No obstante, los serones vienen de una estrepitosa derrota contra la Balompédica Linense, que se adelantó en el marcador y tras el empate de los de Cifuentes asestó otro golpe antes del descanso, remachando al Villanovense en la segunda con el 3-1 definitivo. «He visto al equipo esta semana con bastante responsabilidad y comprometido con la situación», dice sobre cómo han ido los entrenamientos tras una nueva derrota como visitante.

El resultado no fue, sin embargo, lo peor. El entrenador manchego sigue sin poder contar con un pleno de futbolistas, algo que tristemente se ha hecho habitual en Villanueva, y esta semana pierde a Álvaro Domínguez, lesionado el pasado domingo y que tiene para un par de semanas, mientras siguen en la enfermería Javi Sánchez, Carlos Daniel y Adighibe. A esto se suman las sanciones de Lobato, que parecía con opciones de regresar al once inicial, y de Christian Díaz. «Lobato respondió bastante bien, con un 3-1 no era necesario arriesgar, pero lo expulsaron en el banquillo», explica Cifuentes sobre lo ocurrido con el lateral izquierdo, que debe cumplir dos partidos de suspensión. Uno estará fuera Christian Díaz, expulsado en La Línea con roja directa por una fuerte entrada.

Tampoco estará Rusiñol, después de que esta semana se anunciase el acuerdo para la rescisión de su contrato. «Es una situación en la que el chico nos pidió volver a casa, es un asunto personal y lo hemos tratado como tal», aclaraba el técnico sobre esta baja.

Xerez CD: Isma Gil; Rodríguez, Geovanni, Reina, Del Río, Ulloa, Missfut, Malagón, Diego, Torres y Sergio. - Villanovense: José Andrés; Iván Robles, Placi, Ruymán, Benji, Pajuelo, Joaquín, Abreu, Pablo Guerrero, Óscar y Farrell. Árbitro: Carlos Palencia Cerdeño (castellanomanchego).

Estadio y hora: Municipal Pedro S. Garrido, 12.00.

Así las cosas, este domingo, el once será de nuevo un rompecabezas con especial preocupación en una línea defensiva a la que podría regresar Sergi Brunet tras una buena semana de entrenamientos. La principal incógnita está en el lateral izquierdo, donde Cifuentes podría plantear como opción a Iván Robles a pierna cambiada obligando a retrasar la posición a Benji para el carril diestro. Placi y Ruymán repetirían casi con seguridad en el centro de la zaga.

Estos contratiempos tratará de aprovecharlos un Xerez que viene de ganar al Don Benito en el Vicente Sanz (0-1), «en un partido que no fue ni para uno ni para otro», afirma Cifuentes sobre un encuentro que se decidió de penalti en el tramo final. «Es un equipo muy intenso, me preocupa mucho el campo, vamos a jugar en un terreno que no está nada bien», advierte el entrenador del equipo serón, que ve al Xerez «con mucha ilusión y mucha capacidad de trabajo, mucha ida y vuelta». Será también un día de reencuentro para Isma Gil, hoy cerrojo del Xerez y que en la temporada 2018/19 lo fue del Villanovense.