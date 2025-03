El Villanovense busca su segunda oportunidad

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 22 de enero 2023, 10:56 Comenta Compartir

Empieza la segunda vuelta y con ella las segundas oportunidades. El Villanovense quiere tener la suya empezándola con buen pie contra el Navalcarnero. Los puestos de playoff no quitan el sueño a nadie en Villanueva, pero lo cierto es que el objetivo final no es otro que terminar en esa zona noble. O, al menos, que esa sea la pelea en esta segunda mitad de temporada.

«Hay que estar preparados todas las semanas y a ver si somos capaces de estar en mayo en condiciones de pelear por lo bonito y no pelear por otra cosa», reconoce José González Gus sobre un equipo que, dice, llega ilusionado al duelo contra el Navalcarnero tras la victoria de la pasada semana ante el Alcorcón B. «Ha sido el partido que más se ha acercado a lo que queremos, pero a mí el día de Montijo a mí también me gustó el equipo», dice el técnico serón que añade que «nos queda mucho trabajo por hacer».

El buen arranque de 2023, donde el equipo aún no conoce la derrota a las órdenes de Gus, ha posicionado al Villanovense en octava posición y hoy puede incluso igualar en la clasificación a Estepona y al propio Navalcarnero, que marcan la cifra actual de acceso al playoff. Aunque Gus rehúye de esa situación en la tabla. «La clasificación ahora mismo realmente para los que estamos dentro es anecdótica», afirma, «hace unas semanas, antes del Montijo, estábamos muy cerca del descenso; pasan 15 días y tú no das la vuelta a una clasificación o a un estado anímico, aquí cada semana va a ser una batalla».

Sobre el rival de este domingo, el Navalcarnero, el técnico serón destaca sus cifras a domicilio. «Es el mejor equipo visitante que hay en la competición, además, ya nos ganaron en la ida y lleva unos números espectaculares fuera de casa», explica Gus sobre el cuadro madrileño que, eso sí, viene de perder por 2-1 en casa del Atlético Paso. Derrota que se suma a la sufrida como local contra el Melilla (0-1). Pese a ello, para Gus, «tienen un modelo de juego bastante definido y creo que es de los equipos más peligrosos de esta liga, así lo dice también la clasificación». Pero también con ambición, reconoce que será una prueba para medir sus posibilidades, «es una piedra de toque bastante importante para nosotros, para saber si estamos preparados para meternos con los equipos que están ahí arriba».

En cuanto a bajas, no podrá contar con el delantero Higor Rocha que cumple sanción esta semana por acumulación de tarjetas. Tampoco estará en la convocatoria el canterano Satu tras anunciarse su salida del club. «Me da mucha pena su marcha, aquí no hemos sabido sacarle lo que tiene; fue un niño al que cogimos con 14 años y lo hemos soltado con 19», lamenta Gus, «espero que donde vaya disfrute del fútbol, para él lo más importante era jugar y aquí no estaba teniendo minutos; también le pido disculpas por lo que hayamos podido hacer mal».