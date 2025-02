El Villanovense busca recuperar su nobleza en la clasificación

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 13 de marzo 2022, 08:30 Comenta Compartir

Ganar y después mirar lo que hace el resto. Es el objetivo de hoy para un Villanovense que visita al colista y que quiere sumar tres puntos que, dependiendo de lo que hagan Ceuta y Mérida, le pueden volver a colocar entre los cinco primeros. «Quedan diez jornadas, hablamos de 30 puntos, pero sí que miramos a los rivales directos que están ahí, tenemos destacado al Córdoba, también el Cacereño se ha despegado un poco más y nos quedamos ahí seis o siete equipos que pelearemos por el resto de plazas», reconoce Juanma Pavón. «Nosotros vamos a intentar sumar todos los puntos posibles, tenemos que ir partido a partido sin mirar más allá de San Fernando, pero una vez que terminamos nuestro partido sí que miramos la clasificación intentando estar entre esos cinco primeros», añade.

Ese manido partido a partido les lleva hoy a medirse al San Fernando, equipo que solamente ha ganado dos partidos en casa. «Es un equipo que no tuvo un buen inicio, pero que en sus últimos encuentros está compitiendo y que no ha arrojado la toalla, no piensan en el hecho de poder descender, ellos quieren sacar puntos y agradar a su afición por lo que por ahí será un partido difícil», vaticina el entrenador del Villanovense sobre este encuentro en el que también le preocupa «el campo estrecho con césped artificial que suele estar irregular».

Pero la inquietud está también en las bajas después de una semana con varios jugadores entre algodones y en la que han completado algunas sesiones con pocos efectivos. A la ausencia por sanción de Moi se suma también la del lesionado Javi Sánchez, lo que deja tocada la línea defensiva y llevará de nuevo a Pavón a improvisar metiendo de nuevo a Escudero, siempre que esté recuperado, y previsiblemente a Tapia en el lateral izquierdo. Sin embargo, el técnico onubense se guarda algunas cartas y podría recurrir de nuevo al juvenil para completar la convocatoria o también el once como ocurrió el pasado domingo con Oussama en ese carril zurdo.

Mermado por las ausencias les espera también el conjunto de Maspalomas que pierde por acumulación de tarjetas a Aitor Brito, Álex Cruz y Serbourdin, los tres habituales titulares.