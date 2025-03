El Villanovense busca en Canarias dar un paso más hacia arriba

Paso a paso, el Villanovense pone distancia con el descenso mientras sigue sin perder de vista la liguilla de ascenso. Lo primero queda a cuatro ... puntos, lo segundo está a seis, aunque es una barrera que marca un Atlético Paso que este domingo se mide a los serones. El cuadro canario vuelve a poner a prueba las aspiraciones de un Villanovense que no sabe de grises en este arranque de 2024. O blanco o negro, con tres victorias y tres derrotas en lo que va de año, bagaje que ha impedido ese ansiado acercamiento a la zona noble.

Eso sí, esta semana las sensaciones son otras después de ganar al Llerenense en casa quitándose el lastre de la derrota contra el Montijo. «Partido tan importante como el de la semana pasada, pero se afronta de otra manera», reconocía José González 'Gus' sobre estos últimos días que han sido más llevaderos, como siempre que se gana.

Esos ánimos jugarán a favor de los serones ante un rival que es el mejor equipo de la categoría en casa. «Es un equipo muy regular y con una cifra espectacular de goles encajados, creo que en casa solamente ha recibido tres goles», dice sin equivocarse en esos números Gus. Solamente el Numancia ha ganado en el feudo verdinegro (0-1), los otros dos goles los encajó en el triunfo contra el Montijo (2-1) y el empate frente al Illescas (1-1). Todo lo demás son victorias para los de Manolo Sanlúcar.

No obstante, recuerda el técnico serón, hace unas semanas incluso encabezó la clasificación, «esto es porque tiene muy buen equipo y muy buen cuerpo técnico; están haciendo muy buena temporada y se basa mucho en su fortaleza como local». Sin embargo, no está siendo un camino de rosas y, tras tres triunfos consecutivos, los canarios acumulan tres jornadas sin ganar con dos empates y una derrota. «No me sorprende que no hayan ganado los últimos partidos porque aquí cualquiera puede perder con cualquiera y a la vista está», concluye Gus sobre su rival.

«En esta temporada, en este grupo, puede pasar cualquier cosa», dice en términos similares Manolo Sanlúcar, entrenador del Atlético Paso que también lo fue en su día del Villanovense. ««Llevamos tres partidos sin ganar, pero en todos hemos sido un equipo muy competitivo», añade sobre estos últimos resultados negativos.

El técnico de Bornos conoce bien al equipo de Gus, para el que también tiene buenas palabras. «Es un rival que da continuidad a un proyecto con un entrenador joven que tiene un futuro espectacular, Gus ya le ha dado su sello al equipo», expresaba en la previa del partido señalando además los diversos cambios efectuados por el Villanovense en el mercado invernal. «Para mí es un equipo de los que más talento tiene en la mediapunta y en esa zona de finalización», valoraba Sanlúcar mencionando, entre otros, a Mario, Bermu, Isra Cano o Alberto Fuentes, pero también las incorporaciones de Aday, Luis Nicolás y Adi. «Es un muy buen equipo que entiendo que lo han mejorado en este mercado de invierno», finalizaba Sanlúcar que cuenta en sus filas con caras conocidas como las de Adri Escudero, Dan Ojog o Andi Bogdan.

Para este partido, Gus recupera a Sillero que jugó sus últimos minutos el pasado 17 de diciembre y que regresa tras superar su lesión, aunque no estará previsiblemente en el once inicial. Tras los cambios contra el Llerenense, tanto Mario González como Bermu podrían volver a salir de inicio. Adi, avalado por su buen rendimiento goleador desde su llegada, repetiría como principal referencia ofensiva.