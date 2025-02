El Villanovense arranca con once caras nuevas y diez ya conocidas

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Lunes, 24 de julio 2023, 20:34 Comenta Compartir

Día de reencuentros, también de presentaciones; de estrenar botas o desempolvar las de la pasada temporada; de bromear sobre las tallas de las nuevas equipaciones o de comentar cuáles han sido los destinos vacacionales... Eso suele ser, en definitiva, el primer día de pretemporada. Este lunes fue el del Villanovense que madrugó para su primera sesión en el estadio municipal dando cita a diez caras conocidas y once nuevas.

Ángel Pajuelo y Javi Sánchez, tras media vida en el club, están llamados a liderar desde su veteranía este proyecto a las órdenes de José González 'Gus' que, a diferencia del pasado curso, comienza de cero la temporada. «Es un proyecto desde cero y que te da la oportunidad de seguir entrenando a un equipo de Segunda RFEF... Muy ilusionado», se expresaba el técnico serón en declaraciones a HOY tras una primera sesión de trabajo que fue más bien una toma de contacto en la que, eso sí, notó buena predisposición por parte de todos los jugadores. «Ellos también están ilusionados», afirma, «aunque sabemos que el camino va a ser muy duro por el grupo que nos ha tocado, pero somos once contra once y hay que trabajar mucho».

Analizada la pasada temporada, con el equipo a las puertas de jugar el playoff, Gus entiende que deben escribir otro capítulo del libro esta temporada. Las primeras líneas, dice, deben ser «formar un buen equipo, que sea competitivo y que todos los jugadores estén enchufados».

El técnico serón, que llegó el pasado mes de diciembre tras el adiós de Manolo Cano, valora de forma positiva el haber podido renovar a diez jugadores, sobre todo, «porque ya saben cómo trabajamos»; mientras que sobre los nuevos valora que llegan «con muchísima ilusión».

Satisfecho con la plantilla que se está formando, actualmente con 21 jugadores, avanza que les gustaría cerrarla con 22. «Tenemos alguna cosa vista, pero nada cerrado», dice sobre un mercado en el que buscan aún un central zurdo o un mediocentro, ambos sub23. «Es lo que queremos, pero ya veremos lo que el mercado nos depara», matiza, «somos el Villanovense y sabemos que cuando aparecen equipos con superiores recursos no tenemos nada que hacer; debemos tener paciencia y saber lo que queremos».

Además de los 21 jugadores, Gus contará en pretemporada con tres juveniles que irán rotando para poder analizar también lo que puede aportar el División de Honor, «que me consta que es bastante interesante».

La plantilla deja en cualquier caso una amplia horquilla de edades, de los 19 años de Julián Martínez o los 20 de Óscar y Farrell a los 35 de Pajuelo y Javi Sánchez o los 34 de David Agudo. «Queríamos esta mezcla de juventud y veteranía, que el equipo tuviera el empaque y la experiencia de los más veteranos y luego el hambre de venir ilusionado a un proyecto nuevo, con algunos jugadores que incluso debutan en la categoría», explica Gus.

En esa juventud no estará finalmente Javier Tapia que, tras no llegar a un acuerdo de renovación se ha marchado al Don Benito. «Ha estado conmigo muchísimo tiempo, no tengo nada más que palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí, por La Cruz y por el Villanovense; le deseo lo mejor», dice sobre el que ha sido su pupilo durante años.

Pasada esa página del nuevo capítulo por escribir, el técnico serón no se marca por el momento objetivos de clasificación. «Lo primero es crecer como equipo, asimilar todos los conceptos que queremos como cuerpo técnico, acumular sesiones y hacer buen vestuario, que es nuestra clave, hacer una familia», expone sobre estas semanas de pretemporada en las que pretende inculcar una clara filosofía: «El Villanovense no se puede salir de su ADN; debemos huir de todo lo que no sea trabajar y humildad».