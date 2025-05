El Villanovense se alía con la fortuna para llevarse un punto de Madrid

El Villanovense no tuvo el mejor día en su visita al Vicente del Bosque. El conjunto serón no creó apenas peligro y se tuvo que ... conformar con un empate sin goles en un partido de escasas ocasiones y que fue dominado, prácticamente, de principio a fin por un Adarve que mereció más. El empate le permite al conjunto de Gus mantener la buena dinámica de resultados, con una sola derrota en los últimos doce compromisos y continuar en la zona de playoff.

Arrancó la escuadra villanovense el partido demasiado imprecisa con el balón y el equipo anfitrión se hizo con el control del partido con comodidad. El cuadro madrileño intentó cargar el juego por ambas bandas buscando los centros a su referencia ofensiva, Dani Segovia. Envíos que ni Benji ni Samu Hurtado, muy superados, conseguían evitar. Sin embargo, los centrales del conjunto extremeño sí estuvieron impecables durante todo el primer tiempo para despejar cualquier atisbo de peligro. A pesar del dominio local, la oportunidad más clara del primer tiempo fue para el cuadro de Gus, en el minuto 24. Fue en una carrera al espacio de un Higor Rocha que intentó hacer una vaselina ante la media salida de Lombo, aunque no encontró ni la portería ni a Farrell para que empujara el cuero a la red. La primera parte no dejó mucho más peligro en las áreas, más allá de algún disparo muy desviado de Maganto, que fue quien más lo probó por parte del equipo local. El Villanovense intentó el juego directo sin demasiado éxito. Se encontró con un adversario muy bien colocado en el terreno de juego y que no le dio opción.

Adarve Lombo; Meseguer, Juanma, Lobato, Miñambres; Maganto (Albur, min. 65), Cidoncha (Dani González, min. 24), Pablo, Calleja, Carbonell (Fer Harta, min. 77); y Dani Segovia (Pineda, min. 65). 0 - 0 Villanovense Álex Lazaro; Benji, Javi Sánchez (Ohemeng, min. 46), Adri Escudero, Samu Hurtado; Pajuelo, Javi Pérez (Javi Tapia, min. 87); Perero, Higor Rocha (Bogdan, min. 79), Mario; y Farrell (Sillero, min. 65).







Mucho tenía que cambiar ofensivamente Gus a su equipo si quería sacar los tres puntos del Vicente del Bosque tras una primera parte en la que cedió el balón a su rival y se limitó a defenderse. Para ello dio entrada a Ohemeng por el renqueante Javi Sánchez. Resultaba una clara muestra de ir a por la victoria. Sin embargo, el guion de lo visto en los primeros 45 minutos no cambió demasiado. El Adarve siguió con un dominio abrumador gracias a una buena presión alta y encerrando cada vez más en su área al Villanovense, que era incapaz de sacar el balón jugado. La buena noticia para el conjunto serón fue que ese dominio local no se traducía en ocasiones claras. Hasta el minuto 70. A partir de ese momento el equipo de Manu González dio un paso adelante con los cambios y estuvo a punto de encontrar el tanto del triunfo en dos ocasiones muy claras. Primero la tuvo Meseguer. Pineda se marchó con suma facilidad de Benji, llegó a la línea de fondo y centró al área, donde encontró al lateral, cuyo remate de volea fue despejado prácticamente sobre la línea de gol. Y, en el minuto 87, el conjunto local volvió a tener otra buena oportunidad y falló un gol cantado. Se originó en una buena jugada de Albur por el perfil derecho. Centró medido al segundo palo y allí, Dani González, completamente solo y a portería vacía, remató incomprensiblemente de cabeza por encima del larguero ante la mirada atónita de una defensa impasible. El Villanovense se salvó de milagro de la derrota en los instantes finales. El conjunto de Gus tan solo creó algo de sensación de peligro en jugadas a balón parado, pero sin llegar a rematar. El portero del Adarve se marchó del encuentro sin ensuciar sus guantes.