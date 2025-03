El Villanovense afronta una sanción de 700.000 euros

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Lunes, 20 de mayo 2024, 20:40 Comenta Compartir

La aparentemente idílica fachada del Villanovense ha caído de golpe tras la propuesta de sanción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que alcanza los 700.000 euros. El club serón confirmaba este lunes a HOY esta resolución que recibían el pasado miércoles, fecha a partir de la cual empiezan a contar los 15 días que tienen de plazo para presentar alegaciones.

En concreto, la inspección llevada a cabo desde el pasado mes de febrero determina que han existido irregularidades derivadas de la no cotización a la Seguridad Social de pagos a futbolistas. Una situación que se habría producido, al menos, en las temporadas 2019/20, 2020/21, 2021/22 y 2022/23. Esto es, los tres últimos mandatos con José María Tapia al frente y los primeros meses de la nueva directiva encabezada por Javier Nieto. No obstante, la investigación no se puede retrotraer a campañas anteriores. Así, la mitad de la propuesta, en torno a 360.000 euros, corresponde a liquidaciones; mientras que el resto es sanción. Cantidad esta última que tratará de recurrir el Villanovense que, además, estaría haciendo frente en los últimos meses a otras irregularidades anteriores, en este caso, referentes al IVA.

A esto hay que añadir que, según fuentes del club, también han recibido una denuncia ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por parte de José María Tapia Parejo, jugador del Villanovense hasta la 2022/23 e hijo del anterior presidente. En ella, el que fuera futbolista serón durante más de 11 temporadas pide una indemnización.

Consultado por este periódico, Javier Nieto avanza que su intención es explicar este jueves a los socios los detalles de la situación actual del club durante la asamblea extraordinaria que se ha convocado. «Vamos a dar explicaciones de todo lo que hay», dice el actual presidente del club.

De tener que afrontar el pago de esta cuantía, Nieto reconoce que supondría prácticamente el adiós al club. «Vamos a intentar salvar al club y creo que estamos bien encaminados, pero para un club como el nuestro es una sanción inviable y, si salimos a competir, será con las armas muy mermadas», asegura, al tiempo que tranquiliza añadiendo que tratarán de garantizar la viabilidad de la entidad, «pero el recorte va a ser importante».

En la asamblea, dice, además de explicar cronológicamente cómo se ha desarrollado todo desde su llegada a la presidencia, pedirá el apoyo de los socios, también de las empresas colaboradoras, «merecen saber la realidad y de dónde viene esto; aunque también tenemos nuestra parte de culpa».

En principio, no corre riesgo la continuidad del proyecto de cara a la próxima campaña en Segunda RFEF; si bien, la planificación deportiva está paralizada hasta la resolución del asunto.