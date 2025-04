La vida sin Artiles

R. P. MÉRIDA. Domingo, 20 de febrero 2022, 07:28 Comenta Compartir

El Mérida no ha ganado ninguno de los cuatro partidos que no ha jugado Artiles esta temporada. Empató en Vélez en la primera vuelta y cayó ante Cacereño, Villanovense y Montijo. Esta tarde volverá a no estar ante el Cádiz B por acumulación de amarillas. Y ese es el doble reto del equipo de Juanma Barrero: regresar a los puestos de playoff nueve jornadas después y ganar sin la ayuda de su mejor futbolista del curso. «Sin él perdemos magia y chispa en los metros finales», sintetiza rápido el técnico emeritense.

«Es un jugador que tiene ese talento natural, con controles orientados, que se gira con el cuerpo, ese punto de saber decidir en el último pase, ver opciones donde otros no lo hacen... Últimamente queremos que llegue y pise área también, pero eso nos va a costar más, aunque también lo tiene», prosigue Juanma Barrero. Las dos opciones sin el mediocampista canario son: o poner a Diego López a hacer su trabajo o apostar con Mario Robles y Goma en el eje y jugar con dos extremos y dos delanteros. «A mí lo que más me preocupa es que todos los jugadores se hayan recuperado bien, porque eso va a ser lo más determinante. Si todos están dentro de sus condiciones y no tienen pesadez en las piernas tras dos partidos en una semana, bien».

Porque la opción de Pedro Lagoa, que entra por primera vez en una convocatoria con el nuevo técnico tras las bajas también de Álvaro Ramón por sanción y Gaspar por lesión, aún no la contempla el cuerpo técnico. «Tiene buena pierna izquierda y buen desplazamiento, pero tiene que mejorar en ritmo y ser más intenso en las disputas. Ya se lo hemos dicho y estamos inmersos en esa mejora. Cuando creamos que está preparado, entrará», confesó el entrenador emeritense en la previa.

Enfrente aguarda un filial amarillo que ha mejorado en números y sensaciones en lo que llevamos de segunda vuelta: sólo ha perdido un partido en las últimas nueve jornadas y fue ante el líder Córdoba (0-4). Sus dos últimos compromisos se han saldado con un empate en el Príncipe Felipe y un triunfo sobre el Villanovense, por eso ha sacado la cabeza del pozo y sobrevive un punto por encima del playoff de descenso. «Han mejorado porque hay ciertos jugadores que han bajado ya del primer equipo», explica Juanma Barrero.

El Cádiz B aborda el duelo sin el almendralejense Kike Carrasco, sancionado. «No es un filial al uso», lo radiografía Juanma Barrero. «Ha dejado un poco la parte formativa de un filial de lado y sí es un bloque mucho más compacto. Ya en la segunda vuelta la gente empieza a ser más pragmática y empieza a buscar los resultados. Por ejemplo, el Vélez, antes del miércoles era un equipo más ofensivo y desordenado y aquí se comportó como un bloque más compacto y ordenado. No va a haber ahora tantas florituras sino transiciones y balón parado, y eso es lo que tenemos que combatir ahora».

Las reflexiones de Juanma

El técnico del Mérida dejó de cara al tercer partido de la semana dos reflexiones para su vestuario y la grada. La primera, hablando de sus jugadores... «No somos nosotros, los entrenadores, son ellos los que juegan bien y están apretando. Nosotros le damos la vuelta a las cosas, analizando qué sale bien con un sistema y qué sale bien con otro, para que nuestras ideas se acoplen lo mejor posible a sus características, pero los que juegan son ellos. Nosotros no hacemos nada. Solo molestar lo menos posible».

Y sobre el estado de ánimo del momento: «Siempre mandamos mensajes de valentía. El otro día se atrevieron más y queremos seguir en la línea de la segunda parte. Con esa valentía que a los entrenadores nos pone nerviosos. A veces, por mucho que el míster te diga que doblas, si no tienes ese sentimiento de que es lo que quiere la gente, al final te conviertes en un jugador tímido. Y no. Nosotros en el momento ofensivo tenemos que pensar en nosotros, liberarnos, ser valientes... eso es lo que me gusta».