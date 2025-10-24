La victoria como bálsamo antes de la Copa del Rey

Raúl Peña Almendralejo Viernes, 24 de octubre 2025, 19:13 Comenta Compartir

Resulta paradójico que el colíder de la competición tenga prisa por conseguir una victoria que le haga olvidar los fantasmas de los últimos partidos. El comienzo de campaña del Extremadura fue inmejorable, con cuatro victorias en los primeros cuatro encuentros, pero ahora el equipo de Cisqui atraviesa un pequeño bache que le ha hecho empatar dos encuentros y perder uno. Por eso, para espantar los posibles fantasmas que se puedan instalar en el Francisco de la Hera, el Extremadura quiere reencontrarse con la victoria antes de la Copa del Rey.

Es cierto que las urgencias no han llegado al conjunto azulgrana, pero sí se intuye en el ambiente la sensación de que el equipo tenía que haber conseguido más puntos en los últimos tres choques. La pasada jornada el Extremadura sufrió su primera derrota de la temporada y la mejor forma de olvidar esta pequeña mala racha es la victoria ante el Xerez Deportivo.

El Extremadura se enfrenta por tercera jornada consecutiva a un equipo de la zona de descenso. Los precedentes, con un empate y una derrota, no son buenos, pero las rachas están para romperlas. Con respecto a la jornada anterior, Cisqui espera recuperar algún efectivo tras la plaga de bajas que asoló al equipo en Lebrija contra el Atlético Antoniano. El propio entrenador del Extremadura confirmó en la rueda de prensa previa al choque ante el Xerez Deportivo que recupera a varios efectivos de cara al choque ante los andaluces. Así, Zarfino, Callejón y Tala regresan tras su ausencia en Lebrija, lo que supone una inyección de calidad y de jugadores diferenciales para el Extremadura que puede ser determinante contra los jerezanos.

Los únicos jugadores que se pierden el partido por lesión son Fran Rosales y Álvaro Barrero, con los que Cisqui no ha podido contar en las últimas jornadas y que estarán unas semanas fuera de la convocatoria del entrenador almendralejense.

La vuelta de las bajas refuerza al equipo, que saldrá al Francisco de la Hera con la victoria entre ceja y ceja como único resultado válido para sus intereses. «La idea desde que soy entrenador del Extremadura es que, ante cualquiera, con todo el respeto para los rivales, es ir a por los partidos», explicó Cisqui en la previa del choque.

El Extremadura mereció más en Lebrija, pero el partido no fue perfecto. Por eso, el cuerpo técnico ha analizado durante la semana dónde estuvo mal para corregir esos problemas y poder ser el protagonista del choque ante el Xerez Deportivo: «Hemos corregido las cosas que hemos hecho bien, las hemos desglosado y analizado, y a partir de ahí a ser mejor equipo tanto ofensiva como defensivamente».

Por su parte, el equipo andaluz aterriza en el Francisco de la Hera con solo seis puntos en su casillero y siendo el antepenúltimo de la tabla. El comienzo de liga de los de Antonio Fernández no ha sido el mejor, por lo que quieren una victoria que les haga alejarse de los últimos puestos.

El entrenador del Xerez Deportivo sabe que su equipo va a tener opciones en el Francisco de la Hera y que al Extremadura se le puede hacer daño después de las dudas de los últimos partidos. «Nadie es invencible y a todos los equipos les pueden aparecer dudas», señaló Antonio Fernández.

EXTREMADURA-XEREZ DEPORTIVO Extremadura Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Pardo, Carlos Cordero; Zarfino o Miguel Núñez, Marco; Diego, Barace, Callejón y Frodo.

Xerez Deportivo Bloch; Juanjo, Carlos Daniel, Udom, Morante; Gandoy, Parejo, Charid; Dieste, Viñuela y Sergio García.

Árbitro Jerónimo Montes (madrileño).

Estadio y hora Francisco de la Hera, 18.00 horas.