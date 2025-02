J. CEPEDA Cáceres Martes, 15 de marzo 2022, 13:40 Comenta Compartir

No hubo puntos en juego, pero las camisetas de Mensajero y Cacereño sí se batieron el cobre este pasado domingo en el Silvestre Carrillo. En liza, Adolfo López y Miguel Ángel Flores, dos de los 15 aficionados verdiblancos que este pasado fin de semana se desplazaron hasta La Palma. Una particular 'performance' sin balón que, si bien no compensó al cien por cien el sinsabor de aplazamiento del partido, sí sirvió al menos para generar una simpática estampa para el recuerdo. Todo ello con la colaboración del jugador local Edu Salles, quien obsequió con una camiseta del equipo canario a los seguidores cacereños desplazados hasta la isla.

En este particular viaje a ningún partido, los aficionados verdiblancos, curtidos ya en mil batallas de estas características, guardan en su recuerdo la que, sin duda, es la experiencia más pintoresca en lo que a desplazamientos futbolísticos se refiere. A unos, el anuncio del aplazamiento les cogió estando ya en la denominada 'Isla Bonita'. A otros, apenas unas horas antes de emprender el viaje: «Nos enteramos del aplazamiento cuatro horas antes de salir hacia el aeropuerto de Barajas y ya teníamos todo organizado desde hacía dos meses. No podíamos quedarnos en tierra porque La Palma es un destino que merecía la pena. Hemos compaginado turismo, gastronomía y fiesta. Nos queda la espinita de no haber visto el partido, pero el viaje ha merecido la pena porque las risas siempre son una buena terapia y de esas ha habido muchas», explica Jesús Corchado, una de las caras más reconocibles entre los aficionados del decano del fútbol extremeño.

Otros, como es el caso de Miguel Ángel Flores, no dudaron en tirar de ironía durante el viaje: «Si no les ganamos en el terreno de juego, lo tendremos que hacer en el karaoke, pero aquí hemos venido a competir. ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales?», espetó a sus compañeros el sábado a media tarde. Para entonces, entre 'barraquitos' y algún 'gin tonic', los presentes ya habían logrado establecer las primeras alianzas locales. En la misma línea, ya entrada la madrugada, se movía Adolfo López: «El lado positivo es que ahora tenemos dos horas más para hacer diabluras». Este aficionado se había desplazado previamente desde Santander, donde trabaja, hasta Cáceres para realizar el viaje con sus compañeros.

Ampliar 'Performance' en el Silvestre Carrillo el domingo al mediodía. j. cepeda

Aunque durante todo el fin de semana los aficionados del Cacereño estuvieron desperdigados en pequeños grupos, la mayoría de ellos compartieron el sábado por la tarde noche unas horas en una de las plazas céntricas de Santa Cruz de la Palma, desde donde también vieron desfilar por la calle San Francisco a los diferentes representantes públicos que participaban en la Conferencia de Presidentes. Entre ellos, el de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Al finalizar el acto oficial, el mandatario valenciano, Ximo Puig, compartió impresiones con aficionados históricos del equipo de la carretera de Salamanca, como es el caso de Narciso Blanco y su hijo Eric. «A mí me pasó lo mismo que a vosotros hace dos semanas», les dijo Puig refiriéndose al aplazamiento en febrero de la citada cumbre, cuando los líderes regionales tuvieron que regresar a sus comunidades autónomas tras llegar a la isla debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

Ya el domingo y hasta el lunes por la noche, cuando los últimos seguidores del Cacereño abandonaron el archipiélago canario, los aficionados aprovecharon para recorrer diferentes puntos de la isla. No faltaron visitas a las inmediaciones del volcán de Cumbre Vieja o al observatorio astrofísico de Roque de los Muchachos, donde las adversidades meteorológicas, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento con aguanieve, privaron a los excursionistas de las privilegiadas vistas.

El buen humor no cesó y Adolfo López dejó en Twitter la última píldora sarcástica justo antes de subir al avión de vuelta a Madrid: «Nosotros ya nos vamos, pero que sepáis que el equipo de Julio Cobos no ha jugado a nada», publicó. Al menos, ya en la madrugada del martes, ninguno de ellos regresó a Cáceres con una derrota.

