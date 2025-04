El viaje de ida y vuelta de Müller

J. P. Badajoz Miércoles, 13 de septiembre 2023, 21:36 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

Santiago Müller regresó este verano a Argentina en busca de un proyecto diferente, pero poco más de dos meses después acabó de nuevo de vuelta a Badajoz. A los dos días de pisar otra vez el Nuevo Vivero para incorporarse a los entrenamientos ya volvía a jugar sus primeros minutos como blanquinegro. «Me fui a Argentina. Estuve valorando varias opciones, por tema de mi edad se decía que lo mejor era un filial. El Badajoz durante todo el tiempo que estuve allá estuvo muy interesando, al notar tanta insistencia e interés al final me hizo decidir y quería sacarme la espina que tenía del año pasado. Vengo a dar lo mejor de mí», declaró el delantero bonaerense, quien reconocía que siempre estuvo en permanente contacto con el club. Lo refrendaba Gudi durante su presentación, ya este nuevo curso como jugador de la primera plantilla. «Sale la temporada pasada y la idea era buscar otros clubes, otros países, pero el convencimiento del club y la situación en la que se encuentra le hace dar ese paso y venir», expuso el director deportivo.

Müller tenía claro que de regresar a España su opción era el Badajoz. «Estoy muy contento. Muy feliz, agradecido por la oportunidad que me siguen dando desde la temporada pasada. Es una ciudad y una afición que ya conozco».

El delantero ya tuvo la oportunidad de estrenarse en La Palma. «Agradezco al míster la oportunidad que me dio porque había llegado hacía dos días y confío en mí. Fue un partido complicado, pero no tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante». A pesar de la delicada situación del equipo, apuntó que la plantilla se encuentra con confianza, aunque algo tocada tras las dos derrotas seguidas. «Estamos dolidos. Todos queremos un mismo objetivo. El vestuario está unido, es un buen grupo y lo vamos a sacar lo antes posible». Gudi también quiso transmitir tranquilidad y confianza ante la inquietud entre la afición por el mal arranque del equipo. «El examen es a final de curso y las notas esperemos que sean altas», indicó.

Müller es una de las bazas ofensivas para poner fin a la sequía goleadora que mantiene al Badajoz sin puntuar. Por su perfil sabe que va por rachas y lanza un mensaje de tranquilidad a su afición. «El gol llegará, no tengo dudas, en cuanto se abra el arco empezarán a caer». Al punta argentino le tocará pelearse por el puesto como referencia arriba con Pablo Gálvez, Aketxe y el recién incorporado Carlos Cinta. «La competencia nos hace mejor entre nosotros. Al final va a jugar el que esté mejor y los otros a trabajar para ganarse el puesto y apoyar desde fuera».

Fichaje de Carlos Cinta

Sobre el revuelo social que ha causado la llegada de Carlos Cinta, Gudi considera que no existe ningún tipo de problema. «No he percibido ningún tipo de presión. Es un profesional, el año pasado estaba en un club y este año está en otro. Ha venido a jugarse su presente y su futuro como cualquier compañero». Y quitó importancia al ruido externo. «Él quería venir y nosotros queríamos que viniera. No hay nada más».

En cuanto a la autorización de su fichaje que desde la adminstración concursal aseguraban no tener conocimiento la noche del martes, 'Pato' Arana aclaró que el delantero emeritense está inscrito y listo para jugar si David Tenorio lo cree conveniente. «Bernardo (Silva) está enterado al cien por cien de todo lo que pasa en el Badajoz como es su deber. Su obligación es valorar la viabilidad económica del club y a día de hoy está completamente autorizada». Y añadía que el proceso sigue su curso «Estamos trabajando en presentar el concurso en el juzgado». Desde el Badajoz puntualizan que la administración concursal aprobó este verano un presupuesto y sobre ese mismo se ha movido el club para gastar en la configuración de la plantilla. Unos fichajes que se han ajustado a esa partida cumpliendo con las pautas judiciales y cuyo coste se ha ido dando traslado a la concursal, por lo que explicaría que el administrador no tuviera conocimiento en ese momento de los jugadores que se hayan ido incorporando y sí los contratos con las cantidades a percibir.