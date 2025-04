«Viajamos con mucha confianza, pero no confiados»

R. P. Mérida Jueves, 26 de mayo 2022, 21:18 Comenta Compartir

José Manuel Artiles Romero (Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas, 1993) se erigió en el mejor futbolista de la temporada justo en los cuatro partidos ... que no jugó en diciembre. Fue desaparecer por un esguince de rodilla en Córdoba y, no solo llegaron las derrotas, sino que se tambaleó por completo el proyecto entero. Su ascendencia en el juego de equipo, y no solo el ofensivo, es sobrehumana.

–Ha sido el mejor jugador de la temporada. No es una pregunta. –(Risas). Me han respetado las lesiones y me he encontrado muy bien todo el año. Pero igual que yo, hay compañeros que han dado un nivel muy alto. Y eso se ha visto reflejado en los resultados y la dinámica del equipo. –¿Por qué el equipo era el que era en diciembre y es el que es ahora? –Tuvimos demasiadas lesiones. No había vivido una situación igual en mi vida. Al final estuvimos condicionados y entramos en mala dinámica. Era mentalmente muy difícil darle la vuelta a eso. Lo que mejor nos venía entonces y lo que queríamos todos es que llegara el parón de Navidad, para reactivarnos y recargar las pilas, y fue lo que pasó. Las Navidades fueron un punto de inflexión. Y luego, con la llegada de Juanma, ha sido todo más fácil con el ritmo que ha cogido el equipo. –¿El 4-0 del Teruel al Cacereño le viene bien o mal al Mérida? –Nos es indiferente. Si no hubieran ganado tan abultado, íbamos a tenerle el mismo respeto e íbamos a preparar el partido de la misma forma. Va a ser complicado meterles mano porque compiten bien, pero estamos centrados en hacerlo bien nosotros. –¿Qué partido visualiza en la previa? –Somos dos equipos bastante parecidos. El que cometa más errores, acabará cayendo. Será muy igualado y se decidirá por pequeños detalles. –¿Con qué grado de confianza viaja el equipo? –Con mucha confianza pero no confiados. Estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos un potencial muy bueno. Vamos a intentar salir de la mejor manera posible. –Van a estar en el campo casi 500 emeritenses. ¿Esa ilusión os beneficia u os perjudica? –Ya lo dije durante la temporada, cuando estábamos en mala dinámica y se achacaba a la presión de la grada: la presión es algo con lo que tenemos que convivir y que es bonito. La gente nos va a ayudar mucho el domingo: seguro que apretarán y nos vendrá muy bien. –Si se asciende… –He jugado anteriormente cuatro playoffs de ascenso y no he conseguido ninguno. Si lo consigo esta vez, no olvidaré jamás esta temporada. –Y si no… –Es una de las situaciones que se pueden dar. Pero no nos gustaría que pasara. –¿Cuándo se va a anunciar su renovación? –(Risas) Bueno… habrá que verlo después del domingo. Sin agua y sin fuentes El Ayuntamiento se reunió ayer con el Mérida para acordar, en la Mesa Técnica de Seguridad (Policía Local y Nacional, delegación de Seguridad Ciudadana, parque de Obra y responsables de Alcaldía), que las fuentes del centro de la ciudad quedarán valladas y vaciadas desde hoy viernes, que los bares y restaurantes podrán sacar sus televisores a sus respectivas terrazas de 18.00 a 20.00 horas el domingo para seguir el partido y que, en caso de ascenso, los actos de celebración se realizarán el lunes por la tarde-noche.

