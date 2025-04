«En el vestuario de Mérida tenemos la misma ilusión que la ciudad»

R. P. Mérida Viernes, 27 de mayo 2022, 21:57 Comenta Compartir

Si Juanma Barrero lo huele en el vestuario, la afición lo huele en la ciudad. «En la semifinal del sábado pasado, yo olía que el equipo estaba suelto. Y cuando lo hueles, ya tienes menos miedo y más confianza», confesó en esta última previa el técnico emeritense. Y cualquiera que salga estos días a las calles no huele otra cosa que no sea ilusión y obsesión: balcones soportando la bandera del Mérida y tipos vestidos de romano no hablando de otra cosa que no sea la final. De la final de La Nucía, donde se juega este domingo el Mérida el ascenso a Primera Federación.

Que es el partido más especial y más importante de la temporada se nota hasta en los gestos más cotidianos: sala de prensa a rebosar como nunca, la sonrisa picarona de Juanma en cada respuesta, algunos aficionados esperando en la puerta central de tribuna, los jugadores saliendo y entrando ultimando lo que no han de olvidar… Un poquito después de las 11.30 horas arrancó el último viaje de la temporada de la expedición emeritense rumbo a Alicante. Serán los primeros en llegar pero no los últimos, porque los 500 romanos que arrastrará lo harán el domingo al mediodía. El club ha agotado las plazas de los cinco autobuses gratuitos y las 350 entradas pedidas a la Federación. A partir de ahora habrá que comprarlas por la web de la organización.

«El vestuario esperaba esta respuesta después de lo que vio el sábado pasado en Alcoy», traslada Juanma Barrero. «Sabemos que a la afición del Mérida le cuesta engancharse, pero cuando se engancha, responde. Abajo tenemos la misma ilusión que los aficionados. Pero ellos tienen que hacer su trabajo y nosotros, el nuestro». Salvo Álvaro Ramón, están todos los futbolistas a disposición del cuerpo técnico. «Los tocados han mejorado esta semana, obviamente, pero hay todavía algunas molestias. A ver qué decidimos finalmente, si inician o nos ayudan desde fuera. Aún no está decidido». El sábado a última hora o el domingo por la mañana lo tendrá resuelto.

Normal que se lo repiense tanto: es el partido más importante de su trayectoria en los banquillos. «¡Es que es una final!». ¿Y tiene miedo? «Cuando se acerque el partido, un poco sí», normaliza Juanma Barrero. «El jugador también tiene miedo. Y todos. Pero esos miedos tienen que estar en su justa medida: que te mantengan alerta, y no te pongan nervioso o sobreexcitado. Pero cuando el equipo hace lo que tú ves cada domingo, lo que tienes entrenado… ese miedo va desapareciendo». Hasta que llegue, reconoce que en casa ha estado más insoportable esta semana. Durmiendo poco. Pensando mucho. «Pero es que son partidos especiales y tiene que ser así».

Juanma les ha comido el coco bien a todos. Preguntados casi uno por uno, desde plantilla a cuerpo técnico pasando por personal del club, nadie comenta lo que puede pasar a partir de las 20.00 horas del domingo. «Pensamos en las 18.00 de la tarde. Y ya está». «Es que es lo único que podemos hacer y controlar», explica el técnico del Mérida. «Si chutamos diez veces al palo y no entra, pues no lo conseguiremos. Pero lo que me ocupa es ser nosotros: estar como en la primera parte del otro día ante el Palencia, ser incómodos, presionar arriba, llegar, hacer ocasiones... Ya les he dicho a todos que no piensen más allá del partido. No hay un después». Así que hasta las 18.00 horas del domingo, chisssssssss.