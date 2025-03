Valioso punto para el Coria

El Coria logró un meritorio empate en el siempre complicado Paquito Giménez de Socuéllamos. El conjunto dirigido por Alberto Urquía dominó el primer tiempo ... bajo el mando de un gran Traver en la mediapunta, pero se fue diluyendo en un segundo acto en el que Godoy, con tres oportunidades, pudo dar los tres puntos al equipo local. Con la igualada, el conjunto cauriense, que ha dejado su portería a cero en cuatro de sus últimos cinco partidos, se mantiene séptimo, a tres puntos de los puestos que dan acceso a jugar la fase de ascenso.

SOCUÉLLAMOS 0 0 - CORIA Socuéllamos: Diego Nieves; Alcázar, Toboso (Yalike, min. 54), Antonio, Carlos Martínez; Barahona (Yimi, min. 64), Godoy (Cifuentes, min. 64), Adrián, Facu; Pepe Delgado y Bayo (Palomino, min. 77).

Coria: Toni Varea; Cera (Pedro Melli, min. 46), Mahíllo, Álex Rodríguez, Joserra; Alberto (Dani Mori, min. 87), Sergio Gómez, Álex Hernández, Mercadal; Traver; y Canillas (Asiel, min. 75).

Árbitro: Villaescusa Alarcón (Comité Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Bayo y Pepe Delgado por el bando local y a Alberto y Álex Rodríguez por parte del Coria.

Incidencias: Paquito Giménez, 800 espectadores.

El conjunto celeste no acusó el esfuerzo del pasado miércoles, en la derrota a domicilio frente al Cacereño. Los pupilos de Alberto Urquía supieron leer un encuentro marcado por el ritmo alto y las constantes transiciones en las que la movilidad en ataque de Canillas hizo estragos en la zaga del equipo manchego durante el primer tiempo. Traver dispuso de la primera oportunidad. Tras deshacerse de varios rivales, el mediapunta del Coria no logró conectar un certero remate ante la presencia del arquero rival. La réplica local la protagonizó Godoy que, a la altura del vértice del área, obligó a sacar una mano por bajo a Toni Varea para evitar el 1-0. Poco a poco el conjunto de Urquía se fue haciendo con la manija del encuentro ante un Socuéllamos al que le costó generar juego por los costados. Canillas cedió un gran balón a la posición de Alberto que, con un potente disparo, vio cómo Diego Nieves se lucía con una mano prodigiosa para negarle el tanto al extremo en el minuto 19.

Sobrepasado el ecuador del primer tiempo, el Coria se durmió y, a partir de ahí, el equipo socuellamino comenzó a inquietar la meta defendida por Toni Varea. Godoy, en el corazón del área, no acertó a anotar un centro de Carlos Martínez desde el carril zurdo. En el tiempo extra del primer acto, Barahona no fue capaz de conectar un testarazo a la salida de un córner botado por Facu.

El segundo tiempo comenzó con un remate de Pepe Delgado alto tras una mala salida de Toni Varea en su intento de despeje. Alberto Urquía, ante las pocas oportunidades generadas por los flancos, mudó a un fútbol más directo intentando abastecer de buenos balones a Canillas al espacio. Así, Alberto buscó desde el carril derecho a un Traver que, por milímetros, no logró precisar el testarazo ante Diego Nieves. Sin embargo, el conjunto local no se arrugó. Godoy transitó por el carril central y, a la altura del balcón del área, probó un remate cruzado que se marchó lamiendo el palo izquierdo. El conjunto cacereño decayó en su empeño por marcar y fue retrocediendo metros. Canillas a balón parado no acertó con su cabezazo en una gran oportunidad.

El cansancio hizo mella en ambas escuadras en los últimos diez minutos, lo que supuso que hubiera mayores espacios y jugadores como Palomino o Cifuentes adquirieron un mayor protagonismo. El propio Palomino no llegó por centímetros a un centro de Pepe Delgado. Tan solo un minuto después, Toni Varea estuvo listo para repeler un servicio de Facu hacia la posición de Cifuentes, que se encontraba libre de marca en el área. En los instantes finales el Coria intentó inquietar a balón parado la meta de un Diego Nieves que no dio opción a una posible victoria del cuadro cauriense, que, con el empate ha sumado diez de los últimos quince puntos en liza.

«Solo nos ha faltado esa pausa necesaria para hacer gol»

Manolo Martínez sacó pecho por el empate. «Sabíamos del potencial que tenía el Guadalajara y teníamos claro que podíamos hacerles daño enviando balones a la espalda de sus defensas. Hemos tenido algunas situaciones en las que solo nos ha faltado ese temple, esa pausa necesaria, para hacer gol».

Después de haber recibido seis goles en los últimos dos partidos, Manolo Martínez se mostró satisfecho por haber mantenido la puerta a cero. «El objetivo que teníamos hoy era de hacer un gran partido en defensa porque en los últimos encuentros habíamos sufrido muchos goles en contra. Y ese era el objetivo de hoy: dejar nuestra portería a cero y esperar ese contragolpe o esa jugada a balón parado».

«En el segundo tiempo nos ha entrado el miedo a perder»

«El punto hay que darlo por bueno y es verdad que los dos equipos necesitábamos ganar. En el segundo tiempo nos ha entrado el miedo a perder y hemos intentado guardar ese punto más que llevarnos los tres. Por ello ha habido menos ocasiones», indicó Alberto Urquía.

Uno de los contratiempos que dejó la contienda fue la lesión de Cera, lateral clave en sus esquemas y que tuvo que ser sustituido en el descanso debido a un golpe: «Es un chaval duro y cuando él se queja es por algo. En el descanso me dijo el fisioterapeuta que estaba un poco ido. El médico lo evaluó y decidimos cambiarlo tras un dolor de cabeza derivado de un choque. Se encuentra bien».