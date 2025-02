Adri Carrasco: «No vale otra que ganar en Montijo»

El Nuevo Vivero ha tenido que esperar al final de liga para ver la mejor versión de Adri Carrasco. El centrocampista madrileño es de ese tipo de jugadores que enganchan a la grada con su desborde y verticalidad para romper, pero como todo el equipo ... no ha sido su año. Adrián Portero Carrasco (Torres de Alameda, 1996) lideró el ascenso del Tarazona a Primera RFEF la pasada temporada con 11 goles y este verano recogía el guante del Badajoz con la misma ambición. Reconoce que no ha estado a la altura de las expectativas que había generado su fichaje entre la afición. Por eso no celebró su gol. El tercero como blanquinegro. Pero confía en poder compensarles en parte en estas tres finales para lograr la permanencia y quedarse para devolver al Badajoz un ascenso que debería haberles brindado en este final de curso. Ante el Mensajero apareció para tirar del carro y agarrarse a una vida que ya no permite otro dignóstico que ganar.

–Por fin una victoria tranquila y sin sufrir mucho.

–Después de tanto tiempo ojalá hubiera llegado antes. Una victoria así siempre hay que mirarla con buenos ojos.

–Pero hay que seguir ganando.

–No tenemos margen de error y una victoria este fin de semana nos seguiría dando mucha motivación para este tramo final de temporada.

–Todo pasa por este domingo.

–Hay que pensar día a día, cada entrenamiento exigirnos para luego el fin de semana poder rendir. Este partido es muy importante, en un campo complicado, pequeño, de césped artificial... Pero no vale otra que ganar en Montijo y vamos a ir a por ello.

–Los dos equipos que marcan los objetivos, Villanovense y Llerenense, tienen salidas complicadas a Guadalajara y a Segovia ante el líder. De ganar en Montijo la lucha por la permanencia se podría poner en un puño.

–No suelo mirar porque primero tienes que ganar y luego mirar. Pero si nosotros no ganamos no nos vale de nada. Tenemos que ir a ganar el partido y a partir de ahí seguir trabajando para estas tres últimas jornadas.

–El Badajoz no depende de sí mismo, pero ¿el vestuario piensa que ganando los tres partidos se salva?

–El sentir del vestuario es ganar al Montijo. En un año tan malo que llevamos no podemos mirar más allá. Este fin de semana es el Montijo, el siguiente es Sanse y así sucesivamente, pero esta semana hay centrarse solo y exclusivamente en Montijo que es una salida complicada y hay que ganar sí o sí.

–¿Qué le espera al Badajoz en Montijo?

–Es un campo complicado. Aunque están descendidos son profesionales y van a dejarse todo por el escudo y el club, nosotros vamos hacer lo mismo. Es un campo pequeño y las claves serán las segundas jugadas, poco fútbol, muchas disputas y balón parado. A ver si tenemos suerte y logramos los tres puntos.

–A nivel personal la afición llevaba tiempo esperando de Adri Carrasco una actuación así con gol incluido.

–Soy muy autoexigente conmigo mismo. Creo que he tenido picos muy buenos y picos malos. He sido un poco irregular. Sé bien el jugador que soy, tengo muchas cosas que mejorar para eso entreno y me ayudan mis compañeros. Siempre meter goles te hace feliz. No lo celebré porque tampoco creo que haya mucho que celebrar. Pienso que tenía que haber metido más goles y ser más decisivo durante todo el año. Pero bueno, tuve una dedicatoria especial para mi amigo Rober. Hay que seguir trabajando para que en estos tres partidos intentar meter todos los goles que no he podido meter en todo el año.

–¿Se ha sentido presionado por no cumplir esas expectativas?

–Nunca he tenido presión, presión tiene un cirujano que tiene que operar. Yo tengo exigencia. La exigencia del club es muy alta como creo que ha sido la mía. Yo juego al fútbol, es lo que más feliz me hace. Es lo más importante de las cosas menos importante. Hay cosas más importantes en la vida que el fútbol, pero es mi trabajo, mi día a día, me dejo todo por esto. Soy muy autoexigente, el año pasado también lo era y el siguiente también lo seré. Lo seré hasta el último día que sea profesional. Ojalá podamos salvarnos y poder seguir aquí con la misma exigencia.

–Una situación muy diferente a la temporada pasada en el Tarazona peleando por un ascenso que finalmente consiguió.

–Es como la vida. Hay años buenos y años malos. Yo vine aquí para ascender, eso es así. Me hubiera gustado y tengo esa espinita clavada. Este año ha sido de mucho crecimiento personal bajo la exigencia del Badajoz. Esta ciudad y este club me han ayudado mucho. A pesar de todo soy una persona que intenta sacar todo lo positivo, aunque las cosas vayan mal. Este año me ha tocado vivir la cara fea del fútbol y hay que seguir trabajando para salvarlo. Estoy seguro que lo haremos.

–¿Se afronta de manera distinta jugar por un ascenso que por evitar un descenso? Al fin y al cabo es ganar.

–Totalmente. Al final la alegría te las vas a llevar. Evidentemente la alegría no es la misma ascender que salvarte, pero el objetivo es el mismo. Ahora es intentar salvar el club y nosotros trabajar para salir de los puestos de descenso. El año pasado me tocó lo bonito del fútbol que fue ascender. Este año es así y el que viene será diferente. Estoy tranquilo porque el fútbol si es justo nos dará una alegría y vamos a luchar por ello.

–Antes ha comentado que de lograr la permanencia seguiría un año más.

–¿Y quién no seguiría en el Badajoz? Si digo que no, mentiría.

–¿A pesar del año que han tenido?

–En Segunda RFEF preguntas a cualquier futbolista si quiere venir al Badajoz y a ver quién dice que no. Para mí es uno de los mejores clubes de Segunda RFEF. La ciudad, el club, su afición, todo lo que mueve es algo impresionante. Ha sido un año muy malo, pero siempre digo que en estos clubes un año bueno vale como cinco en otros equipos. Estoy centrado en intentar salvar la categoría y el año que viene por supuesto lo primero que haré sería escuchar al Badajoz porque es un club que merece la pena.