El último tren hacia el playoff pasa por Villanueva de la Serena

Un tren pasa por Villanueva de la Serena, quizás sea el último, y el Villanovense no parece dispuesto a dejarlo pasar. La promoción de ascenso no espera a nadie, todo lo contrario, y los serones tienen hoy la oportunidad de acechar la quinta plaza, incluso la cuarta ya que el Ceuta, que visita hoy al Córdoba, aún no tiene billete para ese playoff. Delante estará el filial de la UD Las Palmas que visita ya descendido el municipal villanovense.

Una situación que no tranquiliza para nada a Josip Visjnic: «Va a ser un partido complicado porque el rival viene sin ninguna opción de mantenerse, pero es un equipo con gente joven, el típico canario que juega y no pierde balón. Nos pueden sorprender y técnicamente es muy buen equipo que nos puede castigar si vamos a pecho descubierto».

El triple empate a 47 puntos entre Coria, Montijo y Xerez podría saltar hoy por los aires y los serones aguardan con sus 46 puntos para volver a coger ese tren que ciertamente se ha alejado tras la derrota en Mérida. Con 51 está el Ceuta que tras su visita al Nuevo Arcángel tendrá que medirse al Cacereño en la última jornada.

«No pensamos mucho en las posibilidades, nosotros tenemos que ganar el partido y luego ver si el resto de los partidos nos permiten optar por una plaza dentro del playoff», argumentaba en la previa Visjnic, «esperamos hacer nuestros deberes para tener opciones».

Pero la calculadora dice que, pase lo que pase, van a necesitar sumar los seis puntos que quedan. «Todos tienen partidos complicados y nosotros también; a priori, lo más fácil lo tiene el Coria, pero la cosa lógica también entra en las quinielas y nosotros podemos pensar que nos podemos meter dentro del playoff», analizaba el entrenador del conjunto serón.

Para este trascendental encuentro, el técnico serbio no podrá contar con Javi Sánchez ni Roger por acumulación de tarjetas. El resto del equipo, asegura, está disponible.