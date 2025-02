Última bala en el Matapiñonera

Matapiñonera será escenario de un nuevo duelo a vida o muerte. El Badajoz agota su última bala para llegar vivo a la jornada final. Y no puede fallar el tiro porque hacerlo supondría cavar su propia tumba. Los blanquinegros siguen teniendo la obligación de ganar ... como única vía de escape. No le vale otra opción. Hace tiempo que apagó la calculadora porque las cuentas ya solo le salían sumando de tres en tres. Así lleva el último mes jugándoselo a la ruleta rusa. Todo o nada. De momento continúa de pie, tambaleándose, pero con vida. Y quiere estirar el milagro hasta el final. Pero también depende de lo que hagan sus rivales directos. Y el Navalcarnero-Ursaria es clave. Como uno o los dos se van a restar puntos, un triunfo del Badajoz le permitiría soñar en el Nuevo Vivero la semana siguiente. «Si hacemos nuestro partido, estamos serios, concentrados, y vamos duros cuando tenemos que ir tenemos muchas posibilidades de ganar y aplazar esto hasta el 5 de mayo en casa», insiste Luis Oliver Sierra.

Esta penúltima jornada el desafío es total porque además de este nuevo 'match ball' ya definitivo, los pacenses visitan a un Sanse que también quema su último cartucho para el ascenso directo. Los madrileños están con las mismas urgencias y solo les vale la victoria para llegar con opciones a la última jornada. Todo lo que no sea ganar les descarta de la lucha por el premio gordo del liderato. Están a 3 puntos de la Gimnástica Segoviana y a 2 del Numancia. Al técnico blanquinegro no le asustan ni la diferencia clasificatoria ni las buenas prestaciones del Sanse esta temporada. «En el último mes llevamos los mismos puntos», recuerda.

Otro de los inconvenientes del choque será el césped artificial, que no se le ha dado nada bien esta temporada al Badajoz y que por segunda semana consecutiva tendrá que afrontar una salida sobre esa superficie. En Montijo rompió ese maleficio, pero además las estadísticas le hacen un guiño a los pacenses porque nunca han perdido contra el Sanse y en las tres últimas temporadas que visitó tierrras madrileñas salió victorioso en dos (0-4 en la 2020-21 y 1-3 en la pasada 2022-23) y con un empate (0-0 en la 2021-22). Matapiñonera lucirá sus mejores galas para el no va a más en un partido de exigencia brutal. «Ellos aspiraban a un ascenso directo que si no falla alguno de los de arriba no van a tener y también tendrán sus miedos y su problemática», apunta Luis Oliver Sierra. El técnico blanquinegro trata de darle la vuelta a los factores que condicionan la cita de este domingo y que la presión del Sanse por jugar en casa se vuelva a su favor. Pero el Badajoz sabe muy bien que tiene que hacer sus deberes. «Hay que ganar sí o sí pase lo que pase», asume Oliver júnior. Y después cruzar los dedos para que la jornada termine lo mejor posible. «Ojalá los rivales pierdan para poder optar a la salvación matemática», suspira. Pero el preparador aragonés no desvía el foco del puesto de promoción por la permanencia después de hacer 12 puntos de 21 en juego. «La dinámica mala se cortó, lo único es que los rivales también juegan y como han ganado mucho va a hacer falta hacer 18 de 27 si queremos salvarnos, que era una cifra a priori más que de sobra para salvarse, y ahora nos va a dar para playout con suerte. Pero si nos dejan un poco de vida lo vamos a pelear», avisa. En esa ecuación que deja al Badajoz siempre a punto de coger el caramelo se encuentra sobre todo el Navalcarnero, cuya última victoria en Canarias con remontada en los cuatro últimos minutos ha dolido y mucho en el Nuevo Vivero. El conjunto madrileño acumula nueve jornadas sin perder desde que cayera en Illescas (2-0) el 18 de febrero y suma 17 de 27 puntos posibles.

El Badajoz recupera a Carlos Cordero tras cumplir su sanción y, al margen de la conocida baja del sancionado con cuatro partidos Santi Moar, solo tiene la duda de Álex Alegría y Borja López con molestias en el tobillo. El resto llega enchufado a la gran final de curso después de dos victorias consecutivas. «Les ves en las caras que están con ganas. Si no están en su mejor momento están muy cerca», destaca Oliver Sierra. Y repasaba el cambio de cara en el vestuario tras los triunfos ante Mensajero y Montijo. «Estos dos partidos últimos teníamos claro que además de sacar seis puntos era muy importante también las sensaciones. Se ha sumado a la fiesta Ewan, Adri Carrasco, Toscano desde hace un par de meses está a buen nivel, Toni y Damián en el doble pivote dan mucha seguridad, Samu está con ganas, la línea defensiva está muy segura, cuando le toca aparecer Miguel aparece...». También cuenta con una afición siempre entregada y que ha completado dos autobuses para viajar a San Sebastián de los Reyes, aparte de aquellos que viajen en sus vehículos particulares y los que aporta en sus dominios la Peña Capital Blanquinegra. «La temporada va a ser un desastre, pero puede ser un poquito menos desastre y con una épica final que hace que te contagies. Es un deporte de emociones y si ganamos se van a generar muchas y muy buenas. Todos los desplazados nos ayudan a tener claro que seguimos vivos y aquel que pierda un poco el norte solo tiene que mirar a la grada para darse cuenta de que todavía hay mucha gente que nos apoya y está deseando que salga bien», subraya el técnico del Badajoz.

El Badajoz necesita refrendar que ha dejado atrás sus sombras y se agarra a la luz de la esperanza. «Son dos buenas victorias que nos ponen en situación de, si ganamos al Sanse, poder salvarnos, que hasta hace no mucho parecía un imposible. Están con más confianza que hace quince días y eso para lo que tenemos viene bien», reconoce Oliver Sierra.