Triunfo con el playoff en la mente

Gus: «Las victorias con este tipo de rivales son más que tres puntos»

«No debemos comer demasiado azúcar, nos sienta muy mal; debemos seguir comiendo lo que toca, que es el trabajo y la humildad que nos ha llevado a luchar en estas cinco jornadas», advertía Gus tras el triunfo contra la Segoviana. Al técnico serón no le gusta que el equipo se 'empache' con ese dulce, con esas mieles del playoff, «el Villanvovense tiene que comer trabajo, saber quiénes somos y saber que estamos peleando con grandes rivales». Así, en el descanso pidió a los suyos un paso al frente, «si no, no nos llega; nosotros tenemos que ir con el acelerador a tope». Por último, reconoció la importancia del triunfo: «Las victorias con este tipo de rivales son más que tres puntos; hemos ganado el golaveraje que será importante, pero tenemos que seguir, no nos equivoquemos, si nos hemos metido en esta lucha es para coger la oportunidad que nos ha dado el trabajo».