«Los tres puntos nos pondrían en una situación magnífica»

Cuatro jornadas sin perder, ocho puntos y ningún gol encajado es el bagaje reciente de un Villanovense que aspira a recuperar el camino perdido en las dos primeras jornadas y volver a la senda correcta. Y es que, tras el doble batacazo inicial, los de Manolo Cano parecen haber logrado cerrar la herida que empieza a cicatrizar a base de puntos.

«Nuestra puntuación empezó en la jornada tres y aún tenemos esa rémora», reconoce el técnico cordobés, «eso ya pasó y ahora miramos que llevamos cuatro semanas sin perder y con la portería a cero, pero eso no nos garantiza nada». Manolo Cano entiende que han sido capaces de enderezar el rumbo, pero que todavía les queda margen de mejora, «hay mucha ilusión de poder ir a más en todos los sentidos, que es lo que tiene que hacer un equipo; no hay que dejar de analizarse, de ser autocríticos y de intentar dar una mejor versión».

Pese a los resultados de estas últimas cuatro jornadas, la clasificación todavía no es generosa con los serones, que siguen en una modesta 11ª posición con el descenso a dos puntos por abajo y la zona noble a tres. De ahí la importancia de ganar este domingo al Socuéllamos. «Tenemos una oportunidad de volver a disfrutar un partido con nuestra gente y pelear por tres puntos que nos pondrían en una situación magnífica», afirma.

La clasificación, de reojo

Mientras tanto, procura mirar la clasificación, pero solamente de reojo. «Siempre te gusta estar bien posicionado», reconoce, «pero no hay que hacer cuentas ni mirar porque puedes tener una mala racha o una buena, pero tan negativo es hundirte como creerte que ya lo tienes hecho».

Un triunfo les haría mantener el ritmo marcado, aunque Cano cree que será complicado: «Hay que intentar ser fiables en casa, cosa que no es fácil porque todos los equipos lo ponen muy difícil, pero ocho puntos en cuatro jornadas es un bagaje suficiente para estar arriba». Para ello, espera ver este domingo un Villanovense que se asemeje al que ve entre semana, «todavía no hemos conseguido mostrar con regularidad cosas que sí que vemos en los entrenamientos, pero sabemos que van a aparecer». Tendrá que ser sin contar con los lesionados Tala, Higor Rocha y Dan Ojog que no llegan para el partido de mañana.