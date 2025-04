Algo más que tres puntos en juego

Don Benito y Montijo. Uno acaricia la salvación con la punta de los dedos y el otro nota cómo los de atrás le empiezan a ... arañar desde esas posiciones de descenso. El primero es un Don Benito en estado de gracia tras siete jornadas sin perder, el segundo un Montijo que viene de una derrota que ha reducido su colchón respecto al descenso.

La victoria contra el Coria supuso un nuevo espaldarazo para los rojiblancos que inician el domingo con la salvación a cuatro puntos. «Esa alegría te dura apenas 24 horas, a los entrenadores menos, desde el lunes empezamos a preparar la semana viendo que venía otro rival complicado y otro derbi», dice Manolo Martínez, que insiste en que siguen inmersos en la presión de seguir en puestos de descenso.

«Estos partidos siempre son intensos e igualados, con muchos jugadores que se conocen de otras épocas o de haber coincidido y siempre existe un plus de motivación tanto en un bando como en otro», afirma sobre el duelo de este domingo contra un Montijo «muy bien trabajado, tienen muy claro a lo que juegan y eso les hace ser muy fiables y difíciles de doblegar; con la derrota del otro día se quedan otra vez cerca de la zona de peligro, pero nuestra obligación es hacernos fuertes en casa».

El entrenador rojiblanco valora la buena dinámica de su equipo, con tres victorias y cuatro empates, pero no basta: «Parece que, aunque tengamos una buena dinámica, no terminamos de acercarnos; seguimos muy lejos y esa es la realidad».

Por eso pide a los suyos mantener el nivel, «nosotros no podemos confiarnos, cada partido para nosotros lo tenemos que jugar de la misma manera partiendo de la base de la máxima humildad que debemos tener porque seguimos en descenso; sin caer en el pesimismo, pero seguimos estando en una situación muy comprometida».

Está por ver si para este partido, el técnico rojiblanco recupera a Lolo Pavón, ausente por lesión en las últimas dos jornadas.

Por su parte, Marrero lo tuvo claro desde el mismo domingo a la conclusión del partido ante la Gimnástica Segoviana, había que pasar página, cuanto antes, y pensar sólo y únicamente en ganar al Don Benito y en ello ha centrado la semana de trabajo.

Y es que el partido de la Gimnástica Segoviana dejó un regusto muy amargo en las huestes de Juan Marrero, que para nada merecieron caer derrotados, ante un rival, la Segoviana, cuya eficacia fue determinante para que los tres puntos fueran a la ciudad del acueducto.

Ahora se afronta un derbi, pero no es un derbi cualquiera. Primero porque los tres puntos que se ponen en juego son de los llamados '4 puntos', ya que ambos equipos los necesitan imperiosamente para no verse comprometidos en la tabla clasificatoria; y porque este enfrentamiento va a dirimir el golaveraje particular de ambos equipos ante posibles empates de puntos en la clasificación a final de temporada. El partido de ida acabó con empate a uno.

Por otra, el morbo de la vuelta de Abraham Pozo, en este caso vistiendo la rojinegra en el Vicente Sanz, el estadio de uno de los equipos, el Don Benito, donde el de Pueblonuevo brilló con luz propia y del que salió el pasado verano para recalar en el conjunto de las Vegas Bajas. Sus números como rojiblanco son históricos: es uno de los diez jugadores con más partidos disputados y su segundo goleador histórico en la categoría, sólo superado por David Agudo. No obstante, su presencia no es segura en el once inicial por pequeñas molestias en la planta del pie.

Y ya por último, y lo más importante para Marrero, es que se enfrentan a un equipo que está siendo el mejor en la segunda vuelta, en clara línea ascendente y en dinámica muy positiva.

Marrero para este encuentro recupera a Akapo, que fue baja de última hora ante la Segoviana por un proceso gripal y, salvo imprevistos de última hora, va a poder contar con todos los disponibles. Se espera la presencia de aficionados montijanos que se desplazarán para apoyar a su equipo en un encuentro que ha sido declarado medio día del club por la directiva del Don Benito.