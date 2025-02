Tres puntos para que el Cacereño deje encarrilada la permanencia

R. H. Cáceres Sábado, 20 de abril 2024, 20:24 Comenta Compartir

Seguramente no es que estuviera rezando para que se produjera ayer la derrota del Villanovense en Guadalajara (1-2), pero tampoco le hubiera venido mal. Igualmente, a pesar de la victoria de un rival directo, lo verdes afrontan su partido ante el Atlético Paso sabiendo ... que no van a caer al puesto de playout de descenso. Si pierde, mantendrá como mínimo una renta de un punto sobre esa posición. Y solo quedarían seis por disputarse. Si gana, se acercaría a la salvación virtual. Incluso, podría ser matemática si pierde el Llerenense y el Navalcarnero no gana en el campo del San Fernando.

Enfrente tendrá a un Atlético Paso que está peleando por objetivos superiores. A los canarios no es que la victoria del Guadalajara ante el Villanovense les haya sentado demasiado bien. Siguen en puestos de playoff de ascenso, pero ahora solo tienen una ventaja de un punto. «Estamos a un pasito de poder conseguir la salvación matemática y afrontamos el partido como una auténtica final. Cuando termine la jornada, empezaremos a echar cuentas, pero hasta entonces no», decía Julio Cobos en la previa del encuentro. El Atlético Paso también afronta el envite como una final. Y además, lo hace tras haber conseguido dos grandes victorias ante el Ursaria y el Talavera: «Nos vamos a enfrentar a un equipo que está haciendo muy buena temporada y que está metido en playoff. Seguro que nos va a poner las cosas difíciles, pero preveo un partido muy intenso. Estamos en una buena línea y espero poder ganarlo». Cree que, «aunque estamos peleando por cosas diferentes, es un partido con mucha tensión. Igual que nosotros queremos salvar la categoría, sumar esos puntos que nos den la salvación lo antes posible, a ellos les pasa lo mismo con el playoff». Cacereño: Robador, Emi, Lobato, Adri Crespo, Javi Barrio, Deco, Clausí, Telles, Iván Fernández, Diego Díaz e Iván Breñé. - Atlético Paso: Loscos, Palomares, Adri Escudero, Barreda, Ayoze, Ojog, Menudo, Robe Moreno, Alfonso, Barace y Sissokho. Árbitro: Enrique Pareja Nieto (andaluz).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 17.30. Para Cobos, el Atlético Paso no tiene secretos. La clave de su éxito pasa por su gran nivel defensivo: «Hay que darse cuenta de que solo ha recibido 18 goles en contra, que son muy pocos. Es el equipo menos goleado de la categoría. Es un equipo que es difícil meterle mano. Por eso está ahí arriba». También avisa que de medio campo hacia arriba tiene muchos argumentos: «Tiene jugadores muy desequilibrantes, con muchísima experiencia, incluso en superior categoría, que le dan ese punto de calidad. Es un equipo que está muy bien trabajado por su técnico». Igualmente, el Atlético Paso guarda el máximo respeto para el Cacereño. «Estamos ante un equipo de playoff. Hay que recordar que se quedó a un gol de subir en el Nuevo Colombino. Creo que le ha faltado regularidad como local para estar luchando con los equipos de arriba. Son muy verticales y es un equipo que no para de buscarte, de presionarte y que nos va a exigir», expresó Sanlúcar sobre el rival de este domingo. En cuanto a bajas, el Cacereño tiene a Joserra sancionado, Iván Martínez tendrá que guardar descanso una semana más y Viñuela ya se ha despedido hasta la próxima temporada.

