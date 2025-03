Tres puntos para asentarse en zona de playoff

Tras la resaca de la Copa del Rey, cuyos efectos se dejaron notar en el empate ante el Coria, el Cacereño vuelve a centrarse ... en la liga con un objetivo claro: cerrar el año en el Príncipe Felipe con una victoria ante el Navalcarnero. Con dos jornadas por disputar antes de concluir la primera vuelta, los cacereños ocupan la quinta posición en la tabla, dentro de los puestos de playoff, y tienen la oportunidad de presionar a los equipos que les preceden.

Por su parte, el Navalcarnero llega a Cáceres en una situación complicada. Tras encadenar seis jornadas sin ganar, con cuatro empates y dos derrotas consecutivas, el equipo madrileño se encuentra a solo un punto de los puestos de descenso. Aunque la calidad de su plantilla, con jugadores con experiencia en categorías superiores, no pasa desapercibida, la mala dinámica pesa sobre ellos. «Sabemos que no va a ser fácil, pero queremos despedirnos con una victoria delante de nuestra afición», afirmó Julio Cobos en la previa del partido, donde no podrán estar Javi Barrio, que seguramente no reaparezca hasta comienzos de año, ni Viñuela.

Sobre el Navalcarnero, Cobos avisó en la previa del potencial que tienen en sus filas: «Es un buen equipo, con jugadores que han competido en niveles superiores. Sin duda, querrán cambiar su mala racha». No obstante, el entrenador del Cacereño insistió en la importancia de centrarse en el juego de su equipo: «Estamos en un buen momento y queremos alargarlo lo máximo posible».

Aunque el Cacereño vivió una experiencia inolvidable en la Copa del Rey, Cobos asegura que el equipo ya ha pasado página: «Me preocupaba el partido contra el Coria porque la eliminatoria copera había sido muy reciente, pero creo que la respuesta del equipo fue muy buena. Desde el minuto uno salimos a por el partido. Ahora estamos centrados exclusivamente en la liga».

El técnico no quiere desviarse del objetivo principal, la permanencia, aunque admite que la clasificación actual invita a soñar: «Nos marcamos metas paso a paso. Si conseguimos asegurar la salvación pronto, podremos fijarnos otros objetivos. Pero lo más importante es pensar a corto plazo y enfocarnos en ganar el próximo partido».

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, Cobos también abordó la posibilidad de realizar fichajes: «Tenemos 20 fichas y se pueden inscribir hasta 25 jugadores. Nuestra intención es firmar al menos a un par de futbolistas sub-23 para aumentar la competitividad». Sin embargo, el entrenador reconoció las dificultades del mercado: «Es complicado encontrar jugadores que se ajusten a nuestras necesidades, pero estamos trabajando en ello».

La llegada de nuevos refuerzos no solo sería beneficiosa para los partidos, sino también para el día a día del equipo: «Muchas veces entrenamos con 14 o 15 jugadores, más los porteros, y eso limita mucho las tareas que se pueden realizar», explicó Julio Cobos.