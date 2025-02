«Los trabajadores pasamos miedo»

R. P. MÉRIDA. Martes, 7 de diciembre 2021, 08:24 Comenta Compartir

Ningún Mérida a lo largo de la historia había cosechado peores guarismos en el Romano que este del 2021. Y este del 2021 ha superado con creces al anterior peor Mérida de la historia en casa, que fue el del 2020. Es por tanto comprensible la decepción, el hastío y la tristeza de la parroquia emeritense, tan hundida y abatida como la propia plantilla y el propio club. Después de que una quincena de aficionados intentase entrar por las malas en el vestuario emeritense minutos después de la derrota ante el Cacereño, varios trabajadores del club que presenciaron la situación han hablado de miedo.

Uno de ellos incluso le envió un wasap a modo de carta a Javi Lairado que éste leyó en su tertulia de Mundo Romano el domingo por la noche. «Es el día en el que he sentido más vergüenza desde que estoy en el club. Estos energúmenos han agredido a compañeros de trabajo, que han hecho todo lo posible por evitar que entrasen al vestuario de nuestros jugadores, a costa de su integridad física. Todos estamos muy frustrados por la deriva del equipo estos últimos años y, sobre todo, muy dolidos por los últimos resultados de esta temporada, pero nada justifica unos hechos que nos deberían avergonzar a todos. No hay derecho a tener que pasar por lo que hemos pasado hoy. Debemos reflexionar la tensión y la intensidad con la que seguimos a nuestro equipo, porque estamos llegando a unos extremos en los que debemos de detenernos».

El día después ha sido muy complicado tanto en el club como en el vestuario emeritense. Tan complicado como doloroso. «Los jugadores están hundidos, llorando, literalmente», subrayó tras el partido el propio De los Mozos. «La afición debe saber que los futbolistas están sufriendo. Están jodidos. La pregunta es: ¿qué hacemos? Y lo que hay que hacer ahora es tratar de animarlos, darles un abrazo y confiar en ellos. No creo que nadie pueda decir que no han corrido, que no lo han dado todo. Porque yo no lo he visto así. Pero no nos ha dado. Si alguien se ha equivocado soy yo, que para eso soy el máximo responsable. Que los focos me apunten a mí. Quiero que mis jugadores estén tranquilos».

Aunque para viajar el domingo a Villanueva el nuevo técnico del Mérida no podrá contar con los lesionados Higor, Artiles, Camps y Parras y los sancionados Álvaro Ramón, Nacho González y Cubo, De los Mozos no se va a tirar del quinto. «Tenemos ahí jaleo... pero yo siempre he perdido el primer partido en mis últimas experiencias. En Aranda perdimos el primero y ganamos los quince siguientes y en Villanueva perdimos el primero y ganamos los nueve siguientes antes del covid. Vamos a rehacernos, sacar el mayor número de puntos en los próximos dos partidos y convencernos de que el equipo va a hacer una buena segunda vuelta». Hoy se pondrán a la venta las entradas para el duelo del domingo en Villanueva al precio de diez euros.