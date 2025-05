Toscano: «Este equipo va a seguir peleando»

El Badajoz camina sobre un alambre de fuego y Sandro Toscano ha asumido en este último tramo de competición su papel de equilibrista en un ... intento de sostener al equipo sin caerse al vacío. El centrocampista italiano ha encontrado con Luis Oliver Sierra la continuidad que no había tenido esta temporada y ha aprovechado la oportunidad para reivindicarse. Esa explosión tardía es de lo poco que se salva en un equipo que en las últimas cuatro jornadas se ha complicado enormemente la vida.

Alexandro Daniel Toscano Llordal (Cosenzo –Italia–, 1995) ha dado ese paso adelante que se requería a los jugadores de peso en la plantilla y sus buenas actuaciones se han visto recompensadas con el premio de su estreno goleador con el Badajoz. Firmó el tanto del empate en Segovia en un momento clave del partido al filo del descanso. «Individualmente reconforta y en el momento en el que marcamos nos vino muy bien porque fue justo antes del descanso y nos hizo coger aire para poder afrontar la segunda parte mejor», cuenta sobre su primer gol como blanquinegro sin que le sirva de consuelo. Porque lo que parecía tener su efecto psicológico para cargar de energía al equipo pacense en la segunda parte se quedó finalmente en nada por un fatídico penalti en contra a trece minutos del final. «Es una pena que aportes al equipo goles, pero que no sirvan para llevarte los tres puntos porque ahora mismo estamos muy necesitados», asume el mediocentro transalpino.

El Badajoz se llevó otro duro golpe de La Albuera, encadena cuatro partidos sin ganar y así cada jornada la permanencia se pone más lejos. «El equipo se quedó muy tocado. La frustración nos está invadiendo porque no entendemos que vayamos a por los partidos, que controlemos la mayoría de las facetas del juego, que estemos trabajando bien y no encontremos el premio», reconoce Toscano sin poder encontrar una explicación a lo que le pasa al equipo. «Llevamos un año muy convulso a todos los niveles: a nivel colectivo, de juego, de club... No hay una idea clara de cómo hemos podido llegar a esta situación. Está claro que el equipo no está hecho para estar en esta situación ni mucho menos. Creo que ha habido partidos que ha merecido mucho más y debería estar más arriba, pero esto es fútbol y las dinámicas, la mala suerte... Intervienen muchos factores y al final nos estamos viendo en una situación complicada, pero que tenemos que sacar adelante como sea», expone el de Cosenzo.

El conjunto pacense tiene que recortar 7 puntos al Ursaria, con quien tiene el golaverage perdido, cuando solo quedan 12 en juego para poder mantener la categoría. Con el puesto de promoción por la permanencia que marca el Llerenense son 6. Pero además de la necesidad de reducir las diferencias con estos dos rivales tiene a otros dos equipos por encima. Ante este panorama, el Badajoz está obligado a ganar los cuatro partidos y esperar que los otros cuatro fallen, y varias veces. A pesar de la crítica situación, el jugador blanquinegro se resiste a tirar la toalla. «Queda poco, pero no es imposible y hasta que matemáticamente las cuentas no digan lo contrario este equipo va a seguir peleando y tiene fe en que puede sacar esto adelante», apunta.

Agradecido a la afición

Toscano admite que el Badajoz afronta la recta final contra las cuerdas y ya no se puede permitir ningún fallo. «La situación es complicada. No depende de nosotros, somos totalmente conscientes que es complicada, pero no insalvable». Y comparte el sentir de toda la plantilla que sigue confiando en la permanencia. «Si hay alguien que no piense en la salvación no estaría en el vestuario. Aquí dentro, todos y cada uno de nosotros, pensamos que hay posibilidades de sacar esto adelante». En ese sentido, lanza un mensaje de esperanza a la infatigable afición, que a pesar de todas las decepciones ahí continúa tirando de su equipo. «Dar las gracias por todos los desplazamientos, por su apoyo siempre en casa y que estén creyendo en nosotros. Entendemos sus sentimientos, igual que los tenemos nosotros. Decirles que tengan fe hasta el final igual que vamos a hacer nosotros. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario no vamos a bajar los brazos, no va a haber nadie que no se deje todo en el campo», sostiene.

Este domingo, el conjunto blanquinegro tiene su primer test de supervivencia ante un Mensajero que llega al Nuevo Vivero descendido. Después espera otro descendido en Montijo. Camino propicio para no soltarse del respirador y apurar sus opciones. «Solamente pensamos en este partido. No queremos hacer cuentas ni mirar a un futuro más lejano porque no tiene mucho sentido. Nos tenemos que centrar en ese partido y a partir de ahí hacer cuentas», comenta Toscano.