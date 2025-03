Toni Jou: «Nuestro enfoque tiene que ser salir a ganar cada domingo»

J. P. Badajoz Miércoles, 21 de febrero 2024, 22:25 | Actualizado 22:36h. Comenta Compartir

Es el jugador del momento en el Badajoz. Toni Jou puso la primera piedra en el camino hacia la salvación con un gol muy madrugador ante el Numancia y que vale algo más que tres puntos. El equipo blanquinegro se quitó de encima la pesada losa de once jornadas sin ganar y afronta la recta final del campeonato con argumentos para el optimismo. Un rayo de luz se asoma por el túnel del vestuario pacense. La plantilla sintió una liberación para seguir creyendo en el trabajo diario y refuerza su confianza para salir de la delicada situación en la que se encuentra. La alegría se desbordó en la caseta tras el pitido final por una victoria muy deseada. «Con muchas ganas porque además de merecerlo lo necesitaba tanto el equipo como el club y la afición. Se vivió intensamente y se celebró desde luego», destaca el jugador.

Antoni Jou Más (Palma de Mallorca, 1996) se ha convertido en imprescindible para el Badajoz. El centrocampista balear ha agigantado su figura con el paso de las jornadas hasta erigirse en la referencia del equipo en el campo. Un crecimiento directamente proporcial a la mejoría experimentada por el equipo. Sus goles valen su peso en puntos, puesto que cada vez que marca el Badajoz no pierde. El equipo pacense cuenta así con su jugador talismán, aunque Toni Jou le quita importancia a ese dato de su rentabilidad realizadora. Lleva tres que se han traducido en 7 puntos. Se estrenó como goleador blanquinegro en Soria apenas diez minutos después de saltar al campo para hacer el 1-2 en un encuentro que empataría el Numancia en el descuento. Tres jornadas después pondría el 1-1 de la victoria (3-2) ante el Talavera y este pasado domingo volvería a marcarle al Numancia con el solitario tanto del triunfo pacense. «Intento ayudar en lo que puedo y si puede ser con goles mucho mejor», apunta el mallorquín.

Iñaki Alonso ha sabido explotar su explosiva llegada y en estos últimos partidos le ha reconvertido como hombre de enganche con la punta de ataque. Una posición en la que se desenvuelve con gran facilidad y potencia su capacidad para sorprender a las defensas rivales. «Me encuentro cómodo. El cuerpo técnico ha decidido que puedo ayudar en esa posición y yo encantado», cuenta.

Toni Jou ha participado en 22 de las 23 jornadas y solo se ha perdido el partido contra el Montijo por su expulsión anterior por doble amarilla frente al Mensajero en La Palma. La próxima final es este domingo en Cobeña ante el Ursaria, rival directo que ocupa el puesto de promoción de descenso a dos puntos de los pacenses. Toni Jou llega a la cita en su mejor momento de la temporada y es uno de los jugadores apercibidos con cuatro amarillas. Con tres goles es el segundo máximo realizador del equipo, a dos de Carlos Cinta.

Otro plus con el que cuenta el Badajoz es su incansable y sufridora masa social, de la que se deshace en elogios Toni Jou. «La afición siempre ha estado con nosotros, incluso en otros partidos que no se han dado los resultados hemos notado que está de nuestro lado y nos apoya. Es parte fundamental de este club y para nosotros es imprescindible», subraya.

El mallorquín ha sido titular en 18 encuentros, saliendo desde el banquillo en cuatro, precisamente en este mismo tramo de la primera vuelta desde la jornada 4 en Illescas hasta la séptima en la visita del Ursaria al Nuevo Vivero. El equipo madrileño espera el domingo en un duelo de necesitados y en juego la posibilidad de salir de puestos de descenso. El Badajoz se reencontraba con la victoria tres meses después y la plantilla blanquinegra está convencida de que debe marcar el inicio de la reacción para escapar de la zona de peligro. «El equipo lo llevaba mereciendo un par de partidos, pero por circunstancias no se daba y esta semana gracias a Dios se ha dado», señala. Los jugadores encaran así su semana más feliz en los últimos tres meses. «Un poco distinta, pero nos tenemos que centrar en que no se ha conseguido nada ni mucho menos, no hay que alejar el foco de donde lo tenemos que poner».

El técnico vizcaíno fijó en un mínimo de seis victorias la permanencia y esta jornada los tres puntos ante un Ursaria en puesto de playout cobran mayor trascendencia todavía. El vestuario pacense también ha sacado la calculadora y le salen las cuentas. «Los cálculos están ahí, pero creo que nuestro enfoque tiene que ser salir a ganar cada domingo y así no tendremos problemas», expone Toni Jou.

Con respecto a la lucha de poder entre el grupo mexicano y el de Oliver por el control del club, el centrocampista blanquinegro apunta que la plantilla se abstrae de todo este tipo de temas extradeportivos y pone el foco en el trabajo diario. «El vestuario está fuera de esa situación. Nos tenemos que centrar en el tema deportivo que a nosotros es lo único que nos incumbe y donde hay mucho trabajo por hacer. El vestuario está fuera de toda esta problemática que ha surgido».